Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a descris moartea lui Khamenei drept „cea mai mare durere a lumii islamice de astăzi” și a afirmat că vărsarea de sânge și represaliile împotriva celor responsabili sunt o responsabilitate majoră pe care Iranul și-o asumă, conform SkyNews.

În replică, Iranul a lansat sâmbătă și duminică dimineață mai multe valuri de atacuri cu rachete și drone asupra țintelor din Orientul Mijlociu. Explozii au fost semnalate nu doar în Israel, ci și în capitale și orașe importante ale altor țări musulmane, inclusiv Doha și Dubai, iar printre obiective a fost vizat și portul din Oman, unde se desfășurau anterior negocieri între delegațiile SUA și Iran.

„Republica Islamică Iran consideră vărsarea de sânge și răzbunarea împotriva autorilor și comandanților acestei crime drept datoria și dreptul său legitim și își va îndeplini această mare responsabilitate și datorie cu toată puterea”, a a declarat Masoud Pezeshkian.

Acțiunile militare iraniene indică o escaladare rapidă a conflictului, în contextul în care atacurile asupra liderului suprem și infrastructurii militare au tensionat și mai mult întreaga regiune. Declarațiile președintelui Masoud Pezeshkian reafirmă angajamentul Iranului de a-și apăra suveranitatea și de a răspunde cu forță, consolidând mesajul că atacurile împotriva țării sale sunt percepute ca un atac direct asupra musulmanilor la nivel global.

După uciderea ayatollahului, tensiunile dintre Iran și Statele Unite au atins cote maxime. Vice-ministrul iranian de Externe, Saeed Khatibzadeh, a declarat că Donald Trump a depășit o „linie roșie foarte periculoasă” și că reacția adepților șiiți din întreaga lume va fi inevitabilă.

Oficialul iranian a subliniat că Iranul nu poate lovi direct teritoriul american și, din acest motiv, va viza bazele militare americane din regiune, considerate amenințări constante. De asemenea, Iranul a avertizat statele arabe din Golf să închidă aceste baze americane, altfel va răspunde prin atacuri.

„Desigur, din punct de vedere religios, el a fost un mare lider religios, așa că mulți adepți șiiți din regiune și din întreaga lume vor reacționa la acest lucru, iar acest lucru este foarte evident, deoarece președintele Trump a trecut o linie roșie foarte periculoasă. Nu avem altă opțiune decât să răspundem”, a spus Khatibzadeh.

Potrivit lui Khatibzadeh, lipsa unei alternative face ca riposta iraniană să fie singura opțiune disponibilă pentru a proteja securitatea națională a țării. Aceasta decizie ar putea declanșa noi confruntări regionale, pe măsură ce tensiunile continuă să escaladeze între Teheran și Washington.