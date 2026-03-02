Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a adus clarificări privind proiectul care vizează introducerea plății medicilor în funcție de criterii de performanță, subliniind că acestea nu vor avea legătură cu numărul de pacienți consultați în timpul gărzilor, în special în cazul medicilor din urgență.

Oficialul a precizat că ideea potrivit căreia medicii ar urma să fie evaluați strict după volumul de pacienți este eronată și nu reflectă realitatea din sistem.

Potrivit ministrului, criteriile de performanță nu se referă exclusiv la numărul de pacienți și, în niciun caz, la numărul celor tratați în gărzi.

„Criteriile de performanţă nu se referă doar la numărul de pacienţi şi, sub nicio formă, nu se referă la numărul de pacienţi trataţi în gărzi”, a afirmat Alexandru Rogobete.

El a explicat că există situații în care o gardă poate fi lipsită de prezentări, dar și situații în care medicii sunt copleșiți de cazuri și nu au nici măcar un moment de respiro, iar acest lucru este o realitate care trebuie recunoscută.

„Cred eu că cea mai importantă măsură, care este absolut necesară, dar care este de anumite grupuri din sistem respinsă, va fi dată de introducerea criteriilor de perfomanţă şi plata în funcţie de criteriile de performanţă. A nu fi înţeles greşit: criteriile de performanţă nu se referă doar la numărul de pacienţi şi, sub nicio formă, nu se referă la numărul de pacienţi trataţi în gărzi, pentru că poţi să ai gărzi în care nu ai niciun pacient şi poţi să ai gărzi în care noaptea nu ajungi la toaletă, şi e o realitate pe care trebuie să o recunoaştem. Criteriile de performanţă se referă la cu totul şi cu totul altceva”, a punctat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a anunțat că legislația care reglementează organizarea gărzilor și introducerea criteriilor de performanță este deja conturată, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc discuții cu sindicatele din domeniu. Ministrul a arătat că demersul presupune o reorganizare a gărzilor, modificarea normativelor de personal și o regândire a numărului de paturi din spitale.

În același timp, el a explicat că vor fi introduse instrumente administrative suplimentare pentru managerii unităților sanitare, astfel încât aceștia să poată lua măsuri rapide și concrete.

De asemenea, aplicarea criteriilor de performanță pentru șefii de secție, membrii comitetelor directoare și manageri ar urma să crească gradul de responsabilizare la nivelul conducerii spitalelor.