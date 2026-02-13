Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un semnal dur privind respectarea disciplinei profesionale în spitalele de stat. Oficialul susține că practica plecării la privat în timpul orelor de lucru afectează grav funcționarea unităților medicale publice.

„Eu îmi asum să desfac contractul de muncă al medicului care este prins în timpul programului de lucru la public, în altă zonă decât în cabinetul său din spital. Nu putem fi ipocriţi şi nu putem avea lombosciatică doar la spitalul public, dar apoi să stăm 12 ore în picioare în cabinetul privat”, a spus Rogobete.

Afirmația vine în contextul dezbaterilor recurente despre dubla practică medicală și despre echilibrul dintre activitatea la stat și cea din mediul privat.

Ministrul a anunțat declanșarea unei analize ample privind scutirile de gărzi acordate personalului medical. Decizia apare după cazul semnalat într-un spital din Constanța, unde un procent foarte ridicat de angajați ar fi beneficiat de scutiri medicale.

Potrivit ministrului, astfel de situații necesită verificări suplimentare, mai ales dacă medicii respectivi continuă să desfășoare activitate clinică sau operatorie în sistemul privat.

„Se mai introduce o măsură nouă, în curând: cine are scutire de gardă, nu mai are voie prin lege, îşi pierde dreptul de liberă practică (în privat, n.r.), dacă după orele de program din sistemul public este fără activitate medicală, pentru a proteja un om care are probleme de sănătate să se recupereze mai repede”, a mai afirmat ministrul Alexandru Rogobete.

Șeful de la Sănătate a precizat că ministerul pregătește introducerea unei noi prevederi în lege. Aceasta ar urma să interzică exercitarea activității în privat, chiar și în timpul liber, pentru medicii care invocă probleme medicale incompatibile cu efectuarea gărzilor la stat.

Ministrul a subliniat că măsura vizează coerența și corectitudinea raportării situațiilor medicale, nu limitarea dreptului general la practică privată.

„Mă refer la cei care pleacă la ora 11:00 de la spitalul public, la cabinetul privat şi de cele mai multe ori împreună cu pacientul. Dacă nu încetăm cu acest fenomen care ne costă multe sute de milioane de lei pe an, sistemul de sănătate nu are cum să se facă bine. Eu am fost cel care a fost împotriva conceptului ca medicul să aleagă între public şi privat. Nu este normal. Medicul, după programul de la public, are dreptul să facă ce vrea cu profesia lui. Dar nu este corect ca în timpul programului de la public să activeze în programul de la privat”, declarat ministrul Rogobete.

Ministrul a invocat și impactul bugetar al fenomenului, afirmând că plecările în timpul programului și organizarea deficitară a gărzilor generează pierderi semnificative pentru sistemul public de sănătate.

În viziunea oficialului, lipsa medicilor din spitale în intervalele critice poate duce la întârzieri în acordarea asistenței medicale, suprasolicitarea colegilor de tură și creșterea presiunii asupra unităților de primiri urgențe.

Anunțurile ministrului indică o perioadă de controale administrative, verificări interne și ajustări legislative. Reevaluarea scutirilor de gărzi și clarificarea regulilor privind activitatea în privat ar putea avea efecte directe asupra:

-organizării programelor de gardă

-politicilor de resurse umane din spitale

-relației contractuale dintre medici și unitățile publice

-colaborării dintre sistemul public și cel privat

Dezbatere sensibilă în sistemul medical

Tema dublei practici rămâne una dintre cele mai sensibile din sănătate. Pe de o parte, medicii invocă dreptul la exercitarea profesiei și în mediul privat; pe de altă parte, autoritățile pun accent pe respectarea obligațiilor contractuale din sistemul public.

Declarațiile ministrului Rogobete deschid discuția despre echilibru, etică profesională și sustenabilitatea financiară a spitalelor de stat.