Ministrul Alexandru Rogobete a declarat vineri că reducerea cu 10% a veniturilor din sistemul de sănătate ar putea genera o criză fără precedent. El a explicat că sistemul sanitar are particularități critice, fiind unul de urgență, și se confruntă cu un deficit major de personal, inclusiv medici, asistente, îngrijitoare și specialiști din laboratoare. Ministrul a mai precizat că, din cauza lipsei de personal, gărzile nu pot fi acoperite, iar tarifele pentru gărzile din 2026 sunt calculate în baza nivelului din 2017, ceea ce accentuează problemele existente.

”Nu este o declaraţie nouă, spun încă de câteva săptămâni că scăderea cu 10%, scădarea pauşală în sistemul de sănătate, cu 10% a veniturilor sistemului de sănătate, ar crea şi ar genera o criză fără precedent în sistem. Pentru că sistemul de sănătate, în primul rând, are anumite particularităţi, este un sistem de urgenţă, este un sistem critic, pe de o parte. Pe de altă parte, deficitul de personal din sistemul de sănătate este unul arhiconoscut, atât în componenta de medici, dar şi asistente, îngrijitoare, chimici, biochimici, mă rog, întreg personalul medical are o problemă din acest punct de vedere. Gărzile, şi ştiţi bine, pentru că am avut astfel de situaţii în ultima perioadă în multe unităţi sanitare, gărzile nu pot fi acoperite pentru că resursa umană este insuficientă, pe de-o parte, iar pe de-altă parte, noi plătim, sau tariful de gardă pe care îl plătim în anul 2026 este de fapt calculat la anul 2017”, a declarat, vineri, Alexandru Rogobete.

Acesta a precizat că nu va aviza ordonanţa de urgenţă a Guvernului, dacă în aceasta va fi prevăzută scăderea cu 10 la sută a veniturilor din sănătate.

”Ţinând cont de toate aceste particularităţi şi de importanţa strategică şi de siguranţa naţională a sistemului de sănătate, eu nu am cum să fiu de acord cu această reducere pauşală şi cu tăierea veniturilor personalului medical cu 10%. Am spus public asta de fiecare dată şi o spun în continuare. Ceva sigur este că eu nu voi aviza ordonanţa de urgenţă decât dacă sistemul de sănătate este exceptat de la tăiere cu 10%”, a declarat Rogobete.

Ministerul Dezvoltării a făcut public, pentru transparență, proiectul de lege care vizează măsuri administrative pentru creșterea capacității financiare și eficientizarea activității administrației publice centrale și locale. Documentul prevede o reducere de 10% a cheltuielilor de personal în administrația centrală, precum și diminuarea numărului de posturi ocupate la nivelul autorităților locale.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că reforma va fi probabil adoptată prin ordonanță de urgență, pentru a permite intrarea rapidă în vigoare a prevederilor și pentru a contribui la bugetul anului viitor. Ea a menționat că o ședință a coaliției pe acest subiect ar putea avea loc săptămâna viitoare.