Consiliul de Coordonare al Federației „Solidaritatea Sanitară” din România, reunit pe 9 februarie 2026, a decis să notifice Guvernul cu privire la intenția de a declanșa greva generală în sectorul sanitar, ca reacție la politicile economice și sociale ale acestuia. Federația sindicală a precizat că motivul juridic îl reprezintă proiectul de lege inițiat de Guvern care prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale, ceea ce ar duce la pierderea unor drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă pentru sectorul sănătate.

”Greva este justificată suplimentar de seria amplă de pierderi salariale pe care le suferă angajaţii din sănătate încă de anul trecut, care riscă să-i ducă până la sfârşitul acestui an la o scădere a salariilor reale cu aproximativ 30%”, argumentează sindicaliştii.

Sindicaliștii invocă efectul cumulat al mai multor factori, printre care inflația și eliminarea indemnizației de hrană. Aceștia explică că inflația a redus salariile reale cu aproximativ 10% doar anul trecut, iar în acest an scăderea ar putea atinge cel puțin 5%. În plus, eliminarea indemnizației de hrană, aplicată la începutul acestui an pentru o parte semnificativă a angajaților din sănătate, accentuează pierderile salariale.

”Reducerea finanţării influenţelor salariale, în condiţiile în care intenţia de reducere a nivelului finanţării influenţelor salariale pentru spitalele publice ar afecta negativ aproximativ 162.000 de angajaţi din circa 312 spitale. Tot acest val de reducere a salariilor survine în condiţiile în care, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, angajaţilor din sănătate le sunt garantate salariile reale”, susţine Federaţia.

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România a avertizat că, în cazul în care discuțiile cu Guvernul nu vor duce la exceptarea angajaților din sănătate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale sau dacă autoritățile nu vor respecta obligația legală de dialog, acțiunile sindicale vor continua etapizat. Primul pas va fi strângerea semnăturilor pentru grevă în toate unitățile sanitare publice din țară, urmată de declararea grevei generale după adoptarea actului normativ, conform termenelor prevăzute de lege.