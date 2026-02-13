Ilie Bolojan a afirmat la Europa FM, că una dintre cele mai grave probleme ale sistemului energetic românesc este ocuparea aproape integrală a capacității de conectare la rețea prin avize acordate în ultimii ani fără condiții clare. În opinia sa, această situație împiedică dezvoltarea unor investiții reale și eficiente, care ar putea crește producția și, implicit, reduce costurile pentru consumatori.

Premierul a detaliat dezechilibrul dintre producția actuală și capacitatea teoretic rezervată prin documente oficiale, arătând că România produce aproximativ 9.000 MW, însă au fost emise avize tehnice de racordare pentru o capacitate de 77.000 MW.

„Am făcut foarte multe lucruri nelalocul lor în acești ani. Noi producem, să spunem, în total 9.000 MW în structura noastră a energiei. Cam asta este formula de echilibru dintre producție de energie și consum. Dar în acești ani, ca să poți să te conectezi în sistemul energetic, ca producător, ca stocare, am eliberat documentații, ATR-uri, pentru 77.000 MW. Deci gândiți-vă că practic am ocupat toată capacitatea, mai mult decât realistă, de conectare a unor investiții în domeniul energetic. Dacă mâine ai de făcut o stație de stocare în România, nu te poți conecta, pentru că tot terenul este ocupat și aceste investiții, parte sunt făcute de oameni serioși, dar cea mai mare parte sunt investiții de tip speculativ, de tip băieții deștepți, care practic, dacă vrei să te conectezi cu o investiție, astăzi trebuie să te duci să le cumperi lor hârtile. Asta trebuie să le spargem”, a spus vineri, la Europa FM, Ilie Bolojan.

În acest context, șeful Executivului susține că actualul blocaj afectează direct capacitatea României de a dezvolta noi proiecte energetice și de a integra investiții serioase în sistem.

Ilie Bolojan consideră că problema a fost generată de modul în care au fost acordate, ani la rând, avizele tehnice de racordare, fără garanții financiare sau obligații clare de implementare a investițiilor. Potrivit premierului, acest mecanism a permis ocuparea capacității de conectare de către investitori care nu au realizat efectiv proiectele anunțate.

Șeful Guvernului a subliniat că, în lipsa unor condiții ferme, piața a fost distorsionată, iar dezvoltarea reală a sectorului energetic a fost frânată.

„Când am eliberat acest teren, cu siguranță oameni care au de investit în energie, companii puternice, vor reuși să-și pune investițiile în practică, crescând cu 2.000, cu 3.000 de megawati, ne vom putea într-adevăr crește producțiile de energie și scădea prețul ca să avem o energie la un preț acceptabil. Deci, practic, băieții deștepți, în mare parte, ne-au blocat sistemul energetic dându-ne hârtii ca să ocupe terenul”, a spus Bolojan.

Premierul a arătat că eliberarea capacităților rezervate artificial ar permite accesul investitorilor reali și ar duce la creșterea producției naționale de energie, un pas esențial pentru stabilizarea pieței.

Premierul condiționează scăderea prețurilor de creșterea producției și a capacității de stocare

Ilie Bolojan a explicat că reducerea prețurilor la energie nu poate fi realizată prin măsuri administrative pe termen scurt, ci doar prin extinderea capacităților de producție și dezvoltarea infrastructurii de stocare. În opinia sa, doar o ofertă mai mare și o gestionare eficientă a energiei produse pot conduce la ieftiniri sustenabile.

Premierul a estimat că, în condițiile în care vor fi corectate disfuncționalitățile actuale și vor fi eliberate capacitățile blocate, prețurile ar putea scădea cu 10-20%, însă fără a avansa un termen precis pentru acest rezultat.

„Din punctul meu de vedere, dacă facem aceste lucruri, vom avea o tendință de scădere a prețului energiei electrice. Nu mi se pare normal să vin cu niște cifre care să fie în termen absolut, dar cred că cu 10-20% pot fi scăzute prețurile doar dacă facem ceea ce este corect și eliberăm terenul și lăsăm oamenii care vor să investească în energie chiar să o facă”, a mai adăugat Bolojan.

În același timp, șeful Executivului a indicat că autoritatea de reglementare trebuie să modifice cadrul normativ pentru a preveni repetarea situației actuale, astfel încât eliberarea avizelor să fie condiționată de garanții și termene clare de implementare a investițiilor.