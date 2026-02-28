Mulți dintre noi ne dorim rezultate rapide pentru sănătate, ignorând consecințele pe termen lung. Într-un dialog sincer cu Pr. Dr. Cornel Brotac, medic specialist Recuperare Medicina Fizica și Balneologie, competenta în Re, descoperim că adevărata transformare se construiește prin pași mici, dar constanți.
Într-un interviu acordat exclusiv pentru Capital.ro, Brotac ne explică de ce adaptarea treptată funcționează mai bine decât schimbările radicale. Aflați, în rândurile următoare, cum să identificați semnele sedentarismului, să preveniți durerile și să începeți chiar de astăzi să vă protejați sănătatea.
Care este cea mai mare confuzie pe care o au pacienții când vine vorba de sănătatea pe termen lung?
De obicei, marea majoritate a pacienților nu sunt preocupați de sănătatea pe termen lung. Vor rezultate rapide, cu tratamente care de multe ori le pun sănătatea în pericol pe termen lung.
Insistați mult pe ideea de schimbări mici. De ce funcționează ele mai bine decât schimbările radicale?
Creierul are nevoie de adaptare, iar pentru asta va trebui să alocăm timp și înțelegere, lucrurile mărețe și de durată se fac cu pași mici și siguri.
Din experiența dvs., oamenii ce greșesc cel mai des: fac prea puțin sau vor să facă prea mult, prea repede?
Din experiența mea, majoritatea oamenilor nu conștientizează că tot ce a funcționat bine până într-un punct, poate să nu mai funcționeze pe viitor, nu sunt pregătiți să se adapteze la noile nevoi.
Există un exemplu simplu de obicei mic care, făcut zilnic, chiar schimbă sănătatea în timp?
Da, orice alegem să facem zilnic și acel lucru aduce beneficii, după o perioadă de timp, devine reflex și nu va mai fi necesar să conștientizăm acest lucru.
Când spuneți „mișcare zilnică”, la ce ar trebui să se gândească un om obișnuit, cu job, familie și puțin timp liber?
Când mă refer la mișcare zilnică, mă refer la un anumit tip de mișcare, nu la activitățile de zi cu zi. Fiecare om are anumite minusuri din punct de vedere biomecanic, mișcarea este necesară pentru a acoperi aceste minusuri și a menține corpul în armonie.
E adevărat că 10–15 minute pe zi pot conta? Sau e mai degrabă un mit optimist?
Dacă facem 15 minute pe zi mișcare, ce este important pentru fiecare în parte, da, contează.
Care sunt cele mai frecvente greșeli legate de somn pe care le vedeți la pacienți?
Cina foarte târzie, cafea cu minim 6 ore înainte de somn, deficit de magneziu.
Un sfat simplu pentru un somn mai bun, pe care oricine l-ar putea aplica chiar din seara asta?
Pentru un somn odihnitor avem nevoie de meditație, rugăciune, pentru a goli mintea de gândurile zilei și mai ales de a suplini anumite minerale.
Mulți dintre noi stăm la birou 8–10 ore pe zi. Ce se întâmplă cu corpul nostru dacă nu facem pauze?
Apar tasări vertebrale, contracturi musculare, limitarea mobilității și nu în ultimul rând risc crescut pentru a face hernie și artroză.
Ce înseamnă, concret, o „pauză activă”? Trebuie exerciții speciale sau e suficient să ne ridicăm?
Pauza activă înseamnă să putem activa fibrele musculare care au fost relaxate și exerciții de mobilitate articulară.
La ce semne ar trebui să fim atenți ca să ne dăm seama că sedentarismul începe să ne afecteze?
Atunci când somnul este precar apar dureri musculare, articulare și pierdem foarte multa mobilitate.
Respirația poate influența durerile și tensiunea musculară? Există un exercițiu simplu de respirație pe care îl recomandați frecvent pacienților?
Da, respirația diafragmatică ajută enorm în special la durerile de cap și cele lombare .
Care este primul pas mic pe care îl poate face cineva chiar de mâine pentru sănătatea lui pe termen lung?
Să-și evalueze corect starea de sănătate a întregului organism.
Ce ați spune cuiva care crede că „e prea târziu” să mai schimbe ceva la stilul de viață?
Niciodată nu este prea târziu, mai bine mai târziu decât niciodată și mai bine o viață îndelungată sănătoasă decât una cu multe probleme și boli cronice.
Dacă un cititor ar trebui să țină minte un singur lucru din acest interviu, care ar fi acela?
Sănătatea este mină de aur, să o protejeze și să o întrețină!
