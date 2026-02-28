Mulți dintre noi ne dorim rezultate rapide pentru sănătate, ignorând consecințele pe termen lung. Într-un dialog sincer cu Pr. Dr. Cornel Brotac, medic specialist Recuperare Medicina Fizica și Balneologie, competenta în Re, descoperim că adevărata transformare se construiește prin pași mici, dar constanți.

Într-un interviu acordat exclusiv pentru Capital.ro, Brotac ne explică de ce adaptarea treptată funcționează mai bine decât schimbările radicale. Aflați, în rândurile următoare, cum să identificați semnele sedentarismului, să preveniți durerile și să începeți chiar de astăzi să vă protejați sănătatea.

De obicei, marea majoritate a pacienților nu sunt preocupați de sănătatea pe termen lung. Vor rezultate rapide, cu tratamente care de multe ori le pun sănătatea în pericol pe termen lung.

Creierul are nevoie de adaptare, iar pentru asta va trebui să alocăm timp și înțelegere, lucrurile mărețe și de durată se fac cu pași mici și siguri.

Din experiența mea, majoritatea oamenilor nu conștientizează că tot ce a funcționat bine până într-un punct, poate să nu mai funcționeze pe viitor, nu sunt pregătiți să se adapteze la noile nevoi.

Da, orice alegem să facem zilnic și acel lucru aduce beneficii, după o perioadă de timp, devine reflex și nu va mai fi necesar să conștientizăm acest lucru.

Când mă refer la mișcare zilnică, mă refer la un anumit tip de mișcare, nu la activitățile de zi cu zi. Fiecare om are anumite minusuri din punct de vedere biomecanic, mișcarea este necesară pentru a acoperi aceste minusuri și a menține corpul în armonie.

Dacă facem 15 minute pe zi mișcare, ce este important pentru fiecare în parte, da, contează.

Cina foarte târzie, cafea cu minim 6 ore înainte de somn, deficit de magneziu.

Pentru un somn odihnitor avem nevoie de meditație, rugăciune, pentru a goli mintea de gândurile zilei și mai ales de a suplini anumite minerale.

Apar tasări vertebrale, contracturi musculare, limitarea mobilității și nu în ultimul rând risc crescut pentru a face hernie și artroză.

Pauza activă înseamnă să putem activa fibrele musculare care au fost relaxate și exerciții de mobilitate articulară.

Atunci când somnul este precar apar dureri musculare, articulare și pierdem foarte multa mobilitate.

Da, respirația diafragmatică ajută enorm în special la durerile de cap și cele lombare .

Să-și evalueze corect starea de sănătate a întregului organism.

Niciodată nu este prea târziu, mai bine mai târziu decât niciodată și mai bine o viață îndelungată sănătoasă decât una cu multe probleme și boli cronice.

Sănătatea este mină de aur, să o protejeze și să o întrețină!