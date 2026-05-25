În Republica Moldova, bugetul național a încheiat anul 2025 cu un deficit de 14,26 miliarde de lei, echivalentul a 4% din PIB, potrivit datelor prezentate luni, 25 mai 2026. Această evoluție îngrijorătoare este pusă de analiștii economici pe seama vulnerabilităților economice și a impactului de durată al războiului din Ucraina.

Deși veniturile și cheltuielile au crescut, autoritățile de la Chișinău admit că regula fiscală privind plafonarea deficitului nu a fost respectată în acest exercițiu financiar.

Potrivit proiectului privind executarea bugetară din 2025, ce va fi prezentat la Guvern, deficitul a fost cu 1,63 miliarde de lei mai mare decât în 2024. Acesta a depășit limita legală de 2,5% din PIB.

Oficialii din Republica Moldova explică abaterea prin includerea măsurilor din Planul de creștere economică 2025-2027.

Veniturile bugetului public au constituit 125,6 miliarde de lei, în creștere cu 13,8% față de 2024, în timp ce cheltuielile au atins 139,86 miliarde de lei, cu 16,9 miliarde mai mult. PIB-ul a fost estimat la 353,5 miliarde de lei.

În ceea ce privește bugetul de stat din Republica Moldova, veniturile totale au însumat 76,38 miliarde de lei, depășind cu 0,8% nivelul prevăzut după rectificări. Cheltuielile au fost executate în sumă de 92,09 miliarde de lei, cu aproape 2 miliarde de lei sub nivelul planificat inițial de autorități.

Deficitul bugetului de stat a ajuns astfel la circa 15,7 miliarde de lei, fiind cu 13,7% mai mic decât cel prognozat în varianta rectificată. Ca pondere în PIB, acest deficit public a reprezentat 4,44%.

Pentru acoperirea golului financiar, statul a utilizat active proprii de 4,1 miliarde de lei și a atras datorii de aproape 11 miliarde de lei. Din această sumă totală, circa 6,7 miliarde de lei reprezintă datorii interne, iar 4,3 miliarde sunt împrumuturi externe nete.

Totodată, pe parcursul anului au fost achitate obligații externe de aproape 7,9 miliarde de lei, iar la finalul perioadei, soldul mijloacelor bănești din conturi a constituit 5,5 miliarde de lei.

La finalul anului 2025, datoria totală de stat în Republica Moldova a atins 132,8 miliarde de lei, adică 37,6% din PIB.

Guvernul menționează că execuția bugetară a fost grav afectată de factori externi și interni nefavorabili, printre care se numără:

reducerea dramatică a cererii externe,

scăderea exporturilor,

inflația ridicată,

majorarea tarifelor la resursele energetice,

dificultățile acute de finanțare generate direct de contextul regional deosebit de instabil.

Indicator Economic (Anul 2025) Valoare (Miliarde MDL) Pondere în PIB / Evoluție brută vs. 2024 Statut / Observații oficiale Produsul Intern Brut (PIB) 353,50 mld. lei +29,6 mld. lei (de la 323,9 mld.) Estimare realizată la finalul anului Venituri Buget Public Național 125,60 mld. lei Creștere cu 13,8% (+15,26 mld. lei) Dinamică pozitivă a încasărilor Cheltuieli Buget Public Național 139,86 mld. lei Creștere cu 16,9 mld. lei vs. 2024 Majorări dictate de agenda de reforme Deficit Buget Public Național 14,26 mld. lei 4,0% din PIB Plafonul legal (2,5% din PIB) a fost depășit Deficit strict al Bugetului de Stat ~15,70 mld. lei 4,44% din PIB Cu 13,7% mai mic decât cel rectificat Finanțare prin datorii noi ~11,00 mld. lei 6,7 mld. (interne) / 4,3 mld. (externe) Sume utilizate pentru acoperirea golului fiscal Datoria de Stat Totală 132,80 mld. lei 37,6% din PIB Influențată de inflație și tarifele la energie

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, avertizează că Republica Moldova se confruntă cu presiuni economice severe, prognoza de inflație pentru anul 2026 fiind revizuită masiv în creștere, de la 4,7% la 8,1%.

Această accelerare bruscă este pusă pe seama factorilor externi, în special a șocurilor geopolitice asupra prețurilor la energie și petrol declanșate de conflictul recent din Iran.

Potrivit oficialului, scumpirile au propulsat inflația la un nivel de 6,7% în luna aprilie, evoluție care a determinat banca centrală de la Chișinău să majoreze de urgență rata de politică monetară de la 5% la 6,5%. Vedem că inflația accelerează din această presiune externă, factori pe care nu avem cum să îi controlăm, a explicat șefa BNM.

În ciuda crizelor de la începutul anului, Dragu a subliniat că 2025 a fost un an favorabil, cu un avans economic de 2,4% și o creștere masivă a investițiilor de 22%. Pentru anul curent, 2026, estimările băncii centrale indică o temperare ușoară a ritmului de dezvoltare, Produsul Intern Brut urmând să bifeze o creștere în jurul valorii de 2%, datorită rezilienței sistemului bancar comercial de peste Prut.