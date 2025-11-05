În cadrul întrevederii bilaterale cu ministrul elen al Economiei și Finanțelor, Kyriakos Pierrakakis, Alexandru Nazare va discuta despre intensificarea parteneriatului economic dintre cele două țări, cu accent pe investițiile în infrastructură, energie și digitalizare.

„Această vizită marchează o etapă importantă în cooperarea româno-elenă. România și Grecia au obiective comune în domeniul fiscalității, investițiilor și al energiei verzi, iar dialogul nostru va deschide noi oportunități pentru proiecte bilaterale”, a declarat ministerul Finanțelor.

Temele principale vizează reformele fiscale, simplificarea procedurilor pentru investitori și sprijinirea mediului privat, dar și identificarea unor proiecte comune de infrastructură energetică și de transport.

În marja Forumului P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation), Alexandru Nazare participă la dezbateri cu miniștrii energiei din țările implicate în Coridorul Vertical de Energie — Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina.

Proiectul este considerat esențial pentru diversificarea surselor de aprovizionare ale Europei Centrale și de Est, asigurând transportul gazelor naturale din zona Mării Caspice și din terminalele LNG din Grecia și Turcia, inclusiv din Statele Unite.

„România are o poziție cheie în cadrul Coridorului Vertical, prin infrastructura BRUA și interconectările existente, care transformă țara noastră într-un nod strategic al transportului de gaze naturale și al securității energetice regionale”, a subliniat ministerul Finanțelor.

Nazare a adăugat că proiectele comune cu Grecia contribuie la întărirea rezilienței energetice europene și la consolidarea relațiilor transatlantice în domeniul securității și investițiilor strategice.

Pe agenda vizitei se află și întâlniri cu Secretarul american al Energiei, Chris Wright, precum și cu Doug Burgum, Secretar de Interne al SUA și președinte al Consiliului Național pentru Energie. Discuțiile vor viza cooperarea transatlantică în domeniul energiei, al securității infrastructurilor critice și al atragerii de investiții americane în România.

Participarea activă a României la forumurile internaționale din domeniul energiei, potrivit ministrului, „crește vizibilitatea țării noastre la nivel european și deschide accesul la noi finanțări și tehnologii moderne pentru tranziția verde”.

Prin prezența la evenimentele de la Atena, România își reafirmă statutul de actor regional important în domeniul energiei și infrastructurii. Coridorul Vertical de Energie, susținut de București, Atena și Sofia, este considerat un proiect-cheie pentru securitatea energetică a Uniunii Europene și pentru reducerea dependenței de surse unice de gaz.