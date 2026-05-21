Top 10 cele mai valoroase şi mai puternice branduri româneşti. Pe poziția a doua urcă Banca Transilvania, după o creștere de 2% a valorii de brand, până la 876 milioane de euro. Totodată, instituția bancară este desemnată cel mai puternic brand românesc, cu un scor Brand Strength Index de 92,9 din 100 și cu ratingul de elită AAA+.

Pentru al cincilea an consecutiv, Banca Transilvania își păstrează locul în top 10 cele mai puternice branduri bancare din lume și este considerată cel mai puternic brand bancar din Europa în 2026, potrivit clasamentului realizat de Brand Finance.

„Suntem mândri să fim un brand românesc și să reprezentăm România în lume. Rezultatele vorbesc, înainte de toate, despre relațiile pe care noi, ca brand, le construim. Un brand devine cu adevărat puternic atunci simplifică alegeri, când este apreciat și, mai ales, dorit. Relevanța apare atunci când acesta nu mai este doar o opțiune, ci o prezență contantă în viața de zi cu zi. Iar pentru Banca Transilvania, relevanța înseamnă să fie parte din planurile și ambițiile oamenilor, dându-le curajul să deschidă drumuri noi”, a declarat declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

eMAG coboară pe locul al patrulea în clasamentul din acest an, după o scădere de 25% a valorii de brand. Analiza arată că declinul este determinat în principal de o perspectivă mai conservatoare, estimări mai prudente privind veniturile și o rată de actualizare mai ridicată pentru România, în contextul unor riscuri și al unei volatilități mai mari.

În același timp, Dedeman rămâne pe locul al cincilea și continuă să fie cel mai valoros brand deținut integral de acționari români. Valoarea brandului a depășit pragul de jumătate de miliard de euro, ajungând la 506 milioane de euro, iar compania a obținut și ratingul de elită AAA+.

Clasamentul arată și o concentrare puternică a valorii în primele poziții. Primele cinci branduri cumulează peste 54% din valoarea totală a celor mai valoroase 50 de branduri românești, iar primele zece branduri reprezintă 71% din valoarea totală a clasamentului.

O altă schimbare importantă este intrarea ALTEX în top 10 cele mai valoroase branduri românești. Retailerul înlocuiește Electrica, companie care coboară pe poziția a 12-a.

„Cele 10 ediții ale clasamentului celor mai valoroase și mai puternice 50 de branduri românești, publicate între 2017 și 2026, reprezintă o confirmare a valorii economice create de branduri ca active intangibile. Acest fapt nu exclude realitatea că, pe măsură ce economia devine mai volatilă, fluctuațiile în rândul brandurilor majore se amplifică, 2026 consemnând atât creșteri de două cifre, precum în cazul DIGI și BCR, cât și scăderi notabile, precum în cazul eMAG și Petrom. În același timp, un lucru care rămâne valabil pentru multe branduri românești, indiferent dacă urcă sau coboară în clasament, este expansiunea limitată dincolo de piața internă, ceea ce continuă să plafoneze creșterea de brand pe termen lung”, a subliniat Mihai Bogdan Managing Director, Brand Finance Romania.

Partea a doua a clasamentului este considerată cea mai dinamică, cu branduri care intră și ies anual din top 50. În ediția din 2026, trei branduri noi intră în clasament:

ALRO;

DONA;

Borsec.

Borsec revine astfel în clasament după ce mai fusese prezent și în edițiile anterioare.

Raportul analizează și cele mai valoroase zece portofolii de branduri din România, incluzând companii care operează mai multe branduri pe piață. Aceste portofolii reunesc peste 40 de branduri locale cunoscute, multe dintre ele fiind prezente și individual în clasamentul principal.

În topul celor mai valoroase portofolii de branduri, URSUS Breweries și-a păstrat constant prima poziție. Clasamentul a rămas aproape neschimbat din 2017, cu o singură modificare importantă începând cu 2025, când portofoliul de cosmetice Farmec a fost înlocuit în top 10 de rețeaua medicală MedLife.

„În 2017, cele mai valoroase și mai puternice 50 de branduri românești aveau o valoare totală de brand de 3,7 miliarde EUR. Zece ani mai târziu, traversând o pandemie globală și efectele unui război la graniță, valoarea totală a primelor 50 de branduri s-a dublat, ajungând la 7,4 miliarde EUR. Această evoluție confirmă concluziile a mii de studii Brand Finance realizate la nivel global în ultimele decenii, care demonstrează constant reziliența brandurilor puternice în perioade turbulente. Cele mai valoroase și mai puternice branduri românești au devenit și vor continua să fie atât o ancoră, cât și un motor de creștere pentru economia românească în ansamblu”, a declarat Mihai Bogdan Managing Director, Brand Finance Romania.

Datele prezentate de Brand Finance arată că brandurile create de sectorul privat în ultimii 36 de ani reprezintă peste 68% dintre brandurile incluse în clasamentul Romania 50 pentru 2026 și contribuie cu 62% la valoarea totală a clasamentului.

Raportul mai arată că multe dintre brandurile românești continuă să aibă o expansiune limitată în afara pieței interne, aspect care reduce potențialul de creștere pe termen lung. Totuși, în 2026 au fost consemnate atât creșteri de două cifre pentru unele branduri, precum DIGI și BCR, cât și scăderi importante pentru eMAG și OMV Petrom.