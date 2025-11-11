Marius Budăi a făcut un apel public către președintele PNL Botoșani, Valeriu Iftime, să îl susțină în acest proces, considerând că sprijinul acestuia ar putea avea un impact semnificativ.

Budăi a amintit că Iftime s-a prezentat ca un bun prieten al prim-ministrului Florin Bolojan și a sugerat că discuțiile directe ale acestuia cu premierul ar putea aduce o imagine reală asupra situației angajaților din Botoșani, în special a tinerilor și a persoanelor mai în vârstă care lucrează pe salariul minim.

El a subliniat că, pentru acești oameni, un plus la salariul obținut prin muncă este extrem de important, mai ales în contextul creșterilor de prețuri survenite după majorarea TVA.

„Voi insista pentru creșterea salariului minim din ianuarie 2026, până în ultimul moment, când se va lua decizia finală! Ca atare, astăzi îi adresez un apel președintelui PNL Botoșani, domnul Valeriu Iftime, să fie alături de mine în acest demers! Îmi amintesc că s-a prezentat ca un bun prieten al domnului prim-ministru Bolojan. Poate contează dacă îl sună pe prietenul său să îi prezinte situația reală, de la noi din Botoșani, unde avem mulți tineri, dar și persoane mai în vârstă, care lucrează pe salariul minim. Pentru acești oameni chiar contează un plus la salariul obținut cu muncă multă. Mai ales după creșterile de prețuri în urma majorării TVA”, a scris Budăi pe Facebook.

Deputatul social-democrat a menționat că, în calitate de fost om de afaceri și reprezentant al patronatului, Iftime ar fi, în mod tradițional, împotriva majorării salariului minim. Cu toate acestea, Budăi a argumentat că, în prezent, Iftime ocupă funcția de președinte ales al Consiliului Județean și că prioritatea sa ar trebui să fie binele comunității, nu profitul.

În acest context, Budăi a făcut un apel explicit către Iftime să vorbească cu prim-ministrul, cu parlamentarii PNL din Botoșani și cu conducerea centrală a partidului, pentru a susține creșterea salariului minim.

Deputatul a subliniat că o astfel de măsură ar avea un impact direct și pozitiv pentru mulți dintre locuitorii județului care au votat pentru reprezentanții locali, reafirmând importanța unității politice în favoarea angajaților.

„Domnule președinte Iftime, știu că ați fost om de afaceri și un reprezentant al patronatului, care în general se opune majorării salariului minim. Înțeleg bine că în business profitul e pe primul loc. Acum însă, sunteți președintele ales al Consiliului Județean și cred că, de această dată, pe primul loc ar trebui să fie oamenii care v-au votat. Deci fac un apel la dumneavoastră în această calitate de ales al comunității noastre. Vorbiți cu domnul prim-ministru, prietenul dumneavoastră, vorbiți cu parlamentarii PNL din Botoșani, vorbiți la dumneavoastră în partid la centru! Haideți să fim de aceeași baricadă în această chestiune! Chiar ar conta pentru mulți dintre botoșănenii care ne-au votat!”, a conchis fostul ministru.

Postarea poate fi vizualizată aici.