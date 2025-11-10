Președintele Nicușor Dan a transmis luni un mesaj antreprenorilor din țara noastră, la cea de-a 33-a ediție a Topului Național al Firmelor Private din România.

Scrisoarea președintelui a fost prezentată de Radu Burnete, consilier prezidențial în Departamentul Politici Economice și Sociale. Acesta a precizat că șeful statului le-a transmis antreprenorilor români un mesaj de apreciere și respect, subliniind că ei reprezintă coloana vertebrală a economiei românești.

În mesajul său, Nicușor Dan a afirmat că întreprinderile mici și mijlocii nu trebuie privite ca un simplu segment economic, ci ca esența economiei naționale.

Președintele a amintit că aceste companii angajează aproximativ două treimi din forța de muncă a sectorului privat și contribuie cu peste jumătate la valoarea adăugată brută din România.

Mai mult, el a elogiat companiile premiate în cadrul evenimentului, considerându-le exemple de viziune, curaj și perseverență într-un mediu economic adesea dificil.

„Este o onoare să vă transmit, în numele Președintelui României, un mesaj de apreciere și respect pentru ceea ce reprezentați: coloana vertebrală a economiei românești. (…) Când vorbim despre IMM-uri, nu vorbim despre un segment al economiei. Vorbim despre economia însăși. Aceste companii angajează 66% din forța de muncă a sectorului privat și generează 56% din valoarea adăugată brută”, a afirmat Nicușor Dan.

Totodată, președintele a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă mediul privat, printre care lipsa predictibilității fiscale, birocrația excesivă și accesul limitat la finanțare. Acesta a subliniat că fiecare schimbare fiscală reprezintă pentru IMM-uri un efort semnificativ, implicând refacerea planurilor de afaceri și costuri suplimentare.

A atras atenția și asupra birocrației care încetinește ritmul de dezvoltare al companiilor, menționând că antreprenorii români pierd timp prețios în proceduri administrative care îi împiedică să concureze de la egal la egal cu omologii lor din alte state europene.

„Fiecare modificare fiscală înseamnă pentru un IMM refacerea planului de afaceri, recalcularea costurilor, renegocierea contractelor. Pentru un IMM cu 10-20 de angajați, o singură schimbare fiscală poate însemna săptămâni de muncă și costuri de zeci de mii de euro. Pentru un IMM, birocrația înseamnă că proprietarul sau directorul petrece ore întregi alergând după acte, completând formulare, așteptând aprobări. Fiecare zi pierdută cu birocrația este o zi în care un antreprenor român nu poate concura cu un antreprenor german, polonez sau ceh”, a mai afirmat șeful statului.

În ceea ce privește finanțarea, Nicușor Dan a subliniat că aproape jumătate dintre IMM-uri se autofinanțează, o situație pe care a descris-o drept un act de „eroism antreprenorial”, dar care limitează inovația și expansiunea afacerilor.

„Există în această autofinanțare o doză de eroism antreprenorial. Dar există și o limitare clară: o companie care se autofinanțează crește mai lent, inovează mai greu, riscă mai puțin”, a afirmat el.

Președintele a cerut consolidarea unui parteneriat real între stat și mediul privat, bazat pe dialog constant, consultare înaintea modificărilor legislative și stabilitate fiscală.

A insistat asupra digitalizării administrației și simplificării procedurilor, pentru a reduce presiunea asupra companiilor. În opinia sa, recunoașterea contribuției sectorului privat trebuie să devină punctul de plecare al unei schimbări de paradigmă economice în România.

„Mediul privat a ținut și a dezvoltat România în toți acești ani, de multe ori împotriva, sau în ciuda, politicilor statului. Aceasta nu este doar o constatare. Este o recunoaștere. Și trebuie să fie punctul de plecare pentru o schimbare fundamentală”, a punctat Nicușor Dan.

În final, șeful statului a transmis un mesaj de recunoștință și încurajare pentru antreprenori, arătând că succesul economic al României depinde de capacitatea statului de a-i asculta și de a colabora real cu ei.

„Recunoaștere pentru ceea ce ați realizat în condiții adesea dificile; respect pentru curajul și perseverența voastră; angajament că vocea voastră va fi ascultată. Împreună, România poate deveni o poveste de succes economic european”, se arată în mesajul lui Nicușor Dan.

Evenimentul de luni, 10 noiembrie, a premiat firmele cu performanțe remarcabile în domeniul inovației, exporturilor, investițiilor și creării de locuri de muncă stabile și bine plătite.