Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) continuă să verifice firmele care organizează evenimente și care nu declară corect veniturile. Campania de prevenție a ANAF a ajutat multe firme să respecte legea și să declare corect banii pe care îi încasează.

După ce ANAF a cerut informații despre contractele pentru perioada iunie – decembrie 2025, multe firme care au săli de evenimente și-au făcut singure declarațiile corect, fără să fie obligate. ANAF apreciază contribuabilii care au respectat legea de bunăvoie. Între lunile iunie – septembrie:

sumele la bugetul de stat au crescut cu 16,1%;

impozitul pe profit a crescut cu 19,68%;

impozitul pe venit a crescut cu 19,61%;

TVA a crescut cu 20,32% față de anul trecut.

Aceste creșteri arată că multe firme din acest domeniu au ales să respecte legea, înțelegând că e important să declare corect veniturile din organizarea de evenimente.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală urmărește constant activitatea principalilor organizatori de evenimente festive și corporative. Pentru asta, folosește informații de la sistemele RO e-Factura și RO e-Case de marcat, dar și date din surse publice. Analizele arată că, în unele cazuri, veniturile declarate nu corespund cu cât ar fi normal să câștige firmele, semn că nu toate respectă legea.

„Campania de prevenție a ANAF a crescut gradul de conformare voluntară în rândul contribuabililor care desfășoară activități de organizare de evenimente. În urma mesajului public transmis de ANAF prin campania națională de colectare de date privind contractele încheiate pentru perioada iunie – decembrie 2025, un număr important de societăți care dețin saloane de evenimente s-au conformat voluntar, declarând corect şi transparent veniturile și obligațiile fiscale. Apreciem pe această cale contribuabilii care au înțeles să se conformeze voluntar prevederilor legale”, au transmis reprezentanții ANAF.

ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, va continua controalele în domeniul organizării de evenimente, începând cu 10 noiembrie. Vor fi verificate peste 80 de firme care nu și-au declarat corect veniturile și nu au respectat legea. Controalele vor urmări dacă firmele emit bonuri și facturi pentru sumele încasate și dacă plătesc corect taxele pentru angajații care lucrează la evenimente.

Firmele care nu respectă legea vor fi sancționate fiscal. În schimb, cei care se conformează vor avea un tratament corect și predictibil din partea ANAF, inclusiv prin aceste campanii de prevenție.

ANAF precizează că verificările nu vor deranja desfășurarea evenimentelor și nu îi vor afecta pe participanți. Controlul se va face doar în afara orelor în care au loc evenimentele.