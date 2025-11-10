Conform calendarului fiscal aferent lunii noiembrie, această zi reprezintă scadența pentru transmiterea mai multor formulare esențiale, atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice, inclusiv cele care desfășoară activități independente.

Printre documentele care trebuie depuse până la această dată se numără formularele de înregistrare fiscală, de mențiuni și de radiere, după cum urmează:

Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică.

– Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică. Formularul 020 – Declarație de înregistrare fiscală sau de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal.

– Declarație de înregistrare fiscală sau de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal. Formularul 070 – Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere.

– Declarație de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere. Formularul 700 – Declarație utilizată pentru înregistrarea sau modificarea, în format electronic, a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale.

Această obligație vizează persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform articolului 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care nu au depășit plafonul de scutire și doresc să fie radiate din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Tot până la data de 10 noiembrie trebuie depusă și notificarea privind aplicarea sau încetarea aplicării regimului special pentru agricultori, pentru care se utilizează aceleași tipuri de formulare:

Formularul 010 – pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică;

– pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică; Formularul 016 – pentru persoane juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;

– pentru persoane juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România; Formularul 020 – pentru persoane fizice române și străine cu cod numeric personal;

– pentru persoane fizice române și străine cu cod numeric personal; Formularul 070 – pentru persoane fizice care desfășoară activități economice independente sau exercită profesii libere;

– pentru persoane fizice care desfășoară activități economice independente sau exercită profesii libere; Formularul 700 – pentru înregistrarea, modificarea sau radierea mențiunilor fiscale în format electronic.

Această categorie de declarații se adresează persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori, conform legislației în vigoare.

Astfel, data de 10 noiembrie reprezintă un termen fiscal de referință pentru mai multe categorii de contribuabili. Depunerea corectă și la timp a formularelor menționate este esențială pentru actualizarea situației fiscale și pentru evitarea posibilelor sancțiuni din partea ANAF.