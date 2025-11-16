Fostul președinte Traian Băsescu consideră că una dintre cele mai mari provocări ale României este pierderea coeziunii sociale și că actualul șef al statului, Nicușor Dan, ar trebui să lanseze un proiect de reconstrucire a unității naționale. Declarațiile au fost făcute sâmbătă, la România TV, unde Băsescu a vorbit pe larg despre situația politică actuală, rolul președintelui și evoluția relației acestuia cu Guvernul.

Întrebat care este cea mai urgentă problemă a României, fostul președinte a explicat că fragmentarea societății este, în opinia sa, mai periculoasă decât orice criză punctuală:

„Primul lucru, și este un proces pe care l-am sesizat și în mandatul meu și este nerezolvat. Noi suntem o națiune dipersată. Noi nu mai putem fi un bloc, un monolit, noi, românii. Nu! Noi, românii, suntem împrăștiați, ne dușmănim unii pe alții. Am făcut din partide instrumentele cu care să luptăm unii împotriva celorlalți. Trebuie să găsim o formulă de reunificare a națiunii”, a declarat fostul președinte.

Băsescu a subliniat că, potrivit experienței sale, doar președintele are autoritatea necesară pentru a redeschide un astfel de proces: „Numai președintele poate să o facă. Poate să dea startul acestei mișcări”.

În discuția despre rolul lui Nicușor Dan, Băsescu a remarcat că actualul șef al statului a reușit să evite implicarea directă în confruntările politice, o decizie pe care o consideră inspirată: „A făcut foarte bine că nu a făcut mare lucru”, a spus fostul președinte, sugerând că lipsa implicării în conflicte i-a permis președintelui să își conserve capitalul politic.

El a continuat explicând că Nicușor Dan ar fi tras învățăminte din perioada în care România a traversat crize majore:

„A văzut ce am pățit eu în procesul ieșirii țării din criză. Eu eram la al doilea mandat. (…) Rămânând puțin în afară, lasă răspunderea pe premier. El, fiind mai puțin atins, poate rezolva criza din afară”, afirmă Traian Băsescu.

De asemenea, Băsescu a apreciat că actualul președinte a procedat corect evitând să formeze un front comun cu premierul Ilie Bolojan, preferând să rămână într-o poziție neutră pentru a putea interveni în momente critice. Potrivit acestuia, această strategie îi poate permite lui Nicușor Dan să acționeze cu autoritate dacă situația internă se agravează.

În final, fostul șef al statului a reiterat că România are nevoie de un proiect real de reunificare socială și politică, iar inițiativa trebuie să vină de la nivelul cel mai înalt al statului, mai ales într-o perioadă marcată de tensiuni, polarizare și incertitudine economică.