O serie de declarații și documente consultate de Digi24 conturează o imagine complexă în jurul unei grupări specializate în blockchain, stabilită în Bratislava, care ar fi asigurat suportul tehnic pentru cărțile digitale și infrastructura online utilizată de Călin Georgescu în campania electorală din 2024. Dezvăluirile provin din mărturia unui consultant financiar și sunt confirmate, în parte, de o altă sursă implicată în discuțiile preliminare.

Grupul în cauză poartă numele Core Group, o companie care își prezintă activitatea ca fiind axată pe dezvoltarea de rețele blockchain, sisteme descentralizate, criptomonede și soluții software destinate comunicării, gestionării datelor și inteligenței artificiale. Organizația este condusă de Michael și Ockert Loubser, tată și fiu, activi atât în Slovacia, cât și în Africa de Sud, Austria și România.

Michael Loubser figurează în documentele oficiale drept responsabil pentru coordonarea mai multor companii din portofoliul Core Group și deține legături de afaceri în patru țări. În România, numele său apare în structura a două firme – una încă activă, Uliana Agri SRL, înființată împreună cu o colaboratoare de origine rusă, și o a doua, radiată între timp. Activitatea familiei Loubser include și participări la forumuri economice organizate în Federația Rusă.

Consultantul financiar Francisc Dokonal a relatat că în 2022 a participat la mai multe întâlniri mediate de omul de afaceri Ionel Rusen, considerat apropiat de Călin Georgescu. Potrivit acestuia, fostul candidat i-ar fi solicitat acces la finanțări importante, iar în cadrul discuțiilor i-au fost prezentați și reprezentanți ai Core Group.

Printre cei prezenți la acea vreme, Dokonal îi menționează pe:

Douglas Anderson , investitor american și susținător al lui Călin Georgescu în campania electorală;

Gabriel Prodănescu , om de afaceri legat prin documente oficiale de cazul influențării electoratului prin TikTok;

Alfred Latschenberger, antreprenor cu activitate în România, Austria și Slovacia.

O sursă care a participat la discuții afirmă că specialiștii Core Group ar fi dezvoltat infrastructura online folosită, în mod neoficial, în campania lui Georgescu. Întâlnirea de atunci ar fi avut scopul de a atrage finanțare pentru extinderea proiectelor tehnologice ale grupului.

Douglas Anderson, cunoscut pentru implicarea sa în campania lui Georgescu, a făcut parte din conducerea Core Group în 2021. În trecut, el a recunoscut că l-a întâlnit pe fostul candidat la Viena, în anii 2014–2015, în contextul unor discuții despre investiții în software. Documente consultate arată și deplasările sale în Federația Rusă între 2016 și 2018, dar și intenția declarată de a intra pe piața industriei de apărare din România.

Gabriel Prodănescu, o altă prezență la întâlnirea cu Dokonal, apare în raportul prezentat CSAT în 2024 drept angajatorul lui Bogdan Peșchir, persoană acuzată că a finanțat influenceri pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok. Peșchir a fost arestat preventiv în primăvara anului 2024, într-un dosar privind coruperea alegătorilor. Raportul SRI menționează și o companie sud-africană implicată în plățile către influenceri.

Alfred Latschenberger, prezentat drept cofondator al Core Group, are un istoric de afaceri în România, unde a administrat două companii agricole din județul Neamț. Investigații publice arată că soția lui, Nadezhda Latschenberger, este fiica parlamentarului rus Alexei Zhuravlev, un politician naționalist și susținător vocal al războiului din Ucraina.

Cuplul a locuit anterior în Federația Rusă, iar postări din trecut ale lui Latschenberger indică prezențe constante în orașele Voronej și Moscova. În 2024, acesta a preluat o firmă austriacă controlată anterior de familia Loubser.

Latschenberger nu a putut fi contactat pentru comentarii.

Core Group are și un reprezentant activ în România, Paul Coste, implicat în mai multe afaceri locale și cunoscut pentru postările prin care îl susținea pe Călin Georgescu încă din 2019. Imagini de pe rețelele de socializare îl arată alături de Anderson, Latschenberger și alți reprezentanți ai industriei blockchain care au participat, în trecut, la evenimente tehnologice în București.