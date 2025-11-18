Marți, 18 noiembrie, Călin Georgescu a fost prezent la Poliția Buftea, unde a semnat controlul judiciar. În cadrul apariției sale, liderul suveranist a lansat un mesaj puternic către clasa politică, avertizând că răbdarea poporului român a ajuns la limită.

Georgescu a vorbit despre ceea ce el numește „revoluția integrității, demnității umane și a caracterelor”, susținând că românii vor interveni masiv pentru a corecta nedreptățile din ultimii 35 de ani. În opinia sa, țara posedă resurse considerabile, dar lipsește dreptatea, iar poporul nu va rămâne pasiv.

„Și vă spun așa. Că revoluția integrității, demnității umane, a caracterelor, va începe foarte curând în România, foarte curând. Și ar trebui să știe că se apropie un uragan dezlănțuit. Și care va șterge toate această nemernicie în 35 de ani, care dintr-o țară bogată, extrem de bogată, nu ducem lipsă de avere, ci de dreptate, asta să se știe. În momentul în care poporul român va dori să își facă dreptate, nu va fi singur”, a transmis Călin Georgescu.

El a criticat, de asemenea, modul în care alegerile au fost manipulate și a sugerat că fenomenul se poate repeta la Primăria Capitalei, unde primarul ar putea fi numit, nu ales, ceea ce reprezintă, în viziunea sa, o încălcare a suveranității poporului român.

Mesajul său a combinat apeluri la unitate națională și respectarea valorilor tradiționale, cu avertismente clare la adresa politicienilor care ignoră voința cetățenilor.

Georgescu a insistat asupra importanței menținerii suveranității și a crezului pentru care, potrivit lui, milioane de oameni au luptat și au murit de-a lungul istoriei.

„Adevărații patrioți rămân uniți până la capăt. Și nu negociază principii, și nu se vând pe doi arginți. De aceea am spus că suveranitatea este absolută și punct. Ea exclude orice fel de subordonare și de compromis. În fața oricui și față de oricine. Știm și noi ce se întâmplă cu aceste alegeri pe care le-au furat, și la fel se va întâmpla și în cazul alegerilor de la București. Eu nu am spus degeaba ce am confirmat pe 2 noiembrie. Cei care au înțeles, bine, cei care nu, problema lor. Un lucru este însă cert. Că poate să fie un primar numit, nu ales. Iar suveranitatea poporului român este măreață și ar trebui să fim toți uniți pentru un crez pentru care au murit mii, milioane de oameni, pentru ca noi să avem destin.”, mai precizează Călin Georgescu.

Călin Georgescu a lansat un atac dur la adresa clasei politice românești. Liderul suveranist a acuzat politicienii că au devalizat țara în ultimele trei decenii și că acum încearcă să transfere poverile asupra cetățenilor.

Georgescu a folosit termenul de „despăduchere” pentru a descrie ceea ce consideră a fi o corecție necesară a politicii românești, criticând lăcomia și trufia politicienilor care au îndatorat România cu peste 200 de miliarde de euro. Fondurile, spune el, nu au fost investite în sănătate, educație sau apărare, ci au dispărut fără urmă.

„Lăcomia și trufia păduchilor din politica românească ne-au adus la faliment. Peste 200 de miliarde de euro cu care au îndatorat țara s-au topit și nu se găsesc în educație, în sănătate, în apărare. De aceea, eu am spus de păduchii cu explicații, pentru că după devalizare au venit în fața poporului român și au spus: uite țara, suntem săraci, voi trebuie să plătiți ce am furat noi. Și eu am un singur cuvânt pentru această nemernicie mizerabilă. Despăducherea!”, a transmis Călin Georgescu.

Suveranistul a comentat și asupra alegerilor locale din decembrie 2024, despre care susține că au fost manipulate. În acest context, el a criticat declarațiile președintelui Nicușor Dan la România TV, sugerând că acestea ar fi motivate de frică. Georgescu a avertizat că, în cele din urmă, adevărul despre fraudele politice va ieși la iveală și că poporul român va da cea mai dură judecată celor care au înșelat și batjocorit țara.

Mesajul său combină apeluri la justiție socială, responsabilitate politică și implicarea cetățenilor, insistând asupra faptului că România trebuie să își recâștige suveranitatea și să înfrunte consecințele decadelor de devalizare.