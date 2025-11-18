Întrebat despre afirmațiile lui Nicușor Dan referitoare la biografia sa și sugestiile privind o posibilă legătură cu SIE, Călin Georgescu a comentat că aceste declarații sunt nesemnificative, adăugând ironic că și Nicușor Dan face parte din categoria celor care oferă explicații inutile.

„Să vă spun sincer, e nesemnificativ. Dar și el face parte din categoria păduchilor cu explicații. Șobolanii sunt în spatele lui, însă așa văzând cum stau lucrurile, când ești sluga slugilor este cea mai jalnică sclavie, asta pot să vă spun. Acum referitor la biografia mea, aș vrea să îi ajut. Ca să nu muncească foarte mult, știți? Că muncesc totuși mult. Vreau să le spun să treacă acolo în catastif că scufundarea vasului Titanic îmi aparține, că la vremea respectivă am lucrat cu Mata Hari, care m-a plătit, și din acei bani am putut să mă întrețin la Viena. Știți cum e, fără umor se alege praful de tragedie, ăștia au umor”, a declarat Călin Georgescu.

Călin Georgescu a criticat faptul că unii politicieni își găsesc timp pentru apariții televizate, dar nu și pentru problemele reale ale românilor, precum decesele suspecte de la Spitalul Pantelimon, copiii care mor în spitale, situația românilor din diaspora sau dificultățile cauzate de facturi mari. El a afirmat că astfel se face de râs sistemul pe care aceștia îl reprezintă.

Georgescu a subliniat că rămâne constant alături de poporul român, în special de cei săraci, nedreptățiți sau umiliți, și și-a exprimat recunoștința față de cei care participă la procese și manifestări pentru a apăra credința, demnitatea și patria, concluzionând că doar Dumnezeu poate face dreptate.