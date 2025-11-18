Profesorul și pictorul Victor Sorin Ploscaru a făcut o analiză a spuselor fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, în care scoate la iveală că spusele sale, deși par sofisticate și filosofice acestea sunt, de fapt, goale de conținut. Victor Sorin Ploscaru a caracterizat modul în care Călin Georgescu comunică cu publicul drept un exemplu de „prostie de lux”.

Acest stil i-ar fi permis să impresioneze o parte semnificativă a populației prin aparență intelectuală și prestanță, mai degrabă decât prin conținut verificabil.

Ploscaru a explicat că stilul retoric al lui Georgescu se bazează pe formulări complexe, concepte abstracte și termeni care sugerează sofisticare, dar care nu transmit idei clare. Acest limbaj, consideră el, creează impresia de erudiție și profunzime, ceea ce poate influența publicul fără a oferi argumente reale sau dovezi verificabile. Stilul este construit astfel încât să pară greu de contrazis, mai ales pentru cei neinițiați, și să atragă atenția prin aparență intelectuală.

”Călin Georgescu este un exemplu imaginar al fenomenului „prostiei de lux”: vorbește complicat, sofisticat, cu fraze care par profund filozofice, dar care, analizate lucid, sunt goale. Aceasta i-a permis să cucerească „jumătate de țară” – adică să impresioneze prin aparență și prestanță, fără conținut verificabil”, arată acesta.

Analiza lui Ploscaru include și modul în care acest tip de discurs poate fi perceput de public. Persoanele care nu verifică conținutul afirmațiilor pot fi impresionate de complexitatea aparentă a frazelor și de solemnitatea prezentării. În acest fel, Ploscaru susține că „prostia de lux” devine un instrument de influență: sofisticată, spectaculoasă și greu de demontat, ceea ce poate permite câștigarea simpatiei și atenției unui segment larg de populație.

Comentatorul subliniază că fenomenul nu se limitează la Georgescu, ci reprezintă un model de comunicare prin aparență intelectuală, în care forma discursului primează asupra conținutului. Limbajul elaborat și termenii abstracti sunt folosiți pentru a crea impresia de profunzime, fără a aduce informații concrete sau verificabile. Această strategie poate funcționa ca un mecanism de atracție pentru audiență, în special atunci când publicul nu dispune de instrumente critice pentru evaluarea mesajului.

”Călin Georgescu, „deșteptul proștilor”, folosește aceste fraze și termeni cu un aer solemn. Publicul care nu verifică realitatea frazelor poate fi impresionat, iar „jumătate de țară” poate fi cucerită prin aparență intelectuală, fără conținut concret. Astfel, prostia de lux devine un instrument de putere: sofisticată, greu de demontat de cei neinițiați și spectaculoasă în fața maselor.”, mai spune acesta.

