Clinica de fertilizare in vitro Embryos parcurge în prezent o perioadă de expansiune și de tranziție, în urma preluării de către fondul de investiții Integral Capital Group în februarie 2025.

Echipa de medici fondatori ai clinicii – dr. Andreea Carp‑Velișcu, dr. Ionela Anghelescu și dr. Tarig Massawi –, alături de Evtim Chesnovski, reprezentantul fondului Integral, a detaliat în cadrul interviului acordat revistei Capital care sunt rezultatele notabile ale acestui an, dar și prioritățile viitoare.

Capital: Care este cea mai importantă investiţie făcută în ultimul an de către clinica Embryos?

Echipa Embryos: Cele mai importante investiţii realizate la Clinica Embryos vizează extinderea și consolidarea infrastructurii de laborator, precum și dezvoltarea echipei medicale – progresul științific și tehnic fiind mereu prima noastră prioritate. Începând cu acest an, clinica se extinde și în afara Bucureștiului, ca parte a strategiei de creștere regională, susținută de preluarea de către fondul de investiții Integral Capital Group în februarie 2025.

C: Cât de rapidă a fost această evoluție?

EE: În doar câteva luni, Embryos și-a extins activitatea prin deschiderea unei clinici satelit în Buzău și prin achiziția Clinicii Adella din Bulgaria. În curând vom putea anunța finalizarea unei noi preluări în România și deschiderea unei alte clinici satelit în zona metropolitană a Capitalei.

Astfel, Embryos devine prima clinică de fertilizare in vitro din România și una dintre puținele afaceri medicale românești care se extind peste graniță, păstrând managementul operațional și medical la București.

C: Care au fost principalele bariere pe care ați trebuit să le depășiți?

EE: Cea mai mare provocare întâmpinată a fost transformarea Embryos dintr-o clinică performantă local într-o entitate pregătită pentru dezvoltare regională, implicând consolidarea infrastructurii, formarea echipelor, schimbarea culturii organizaționale și integrarea unui nou investitor.

Am echilibrat activitatea zilnică – pacienți, tratamente, laborator – cu agenda strategică de extindere, adaptându-ne la particularitățile medicale și culturale ale fiecărei regiuni. Pacienții din Buzău, București și Sofia sunt diferiți, iar înțelegerea acestor nuanțe a fost esențială pentru succes.

C: Embryos și-a trecut în palmares numeroase realizări importante, într-un interval de timp scurt. Care considerați că este cea mai mare reușită?

EE: Proiectul de care suntem cei mai mândri este transformarea Embryos Fertility Clinic din București într-un centru regional de excelență în reproducerea asistată, cu o echipă de top, laborator modern și un plan solid de extindere.

În următorii ani vizăm consolidarea unei rețele de peste cinci clinici Embryos, capabile să ofere aceleași standarde de calitate și empatie, ducând astfel rezultatele excelenței medicale românești în fertilizare in vitro peste granițele țării.

C: Care apreciați că sunt avantajele competitive care v-au susținut această evoluție?

EE: Deși dotarea tehnică are o importanță majoră într-o clinică de fertilizare in vitro, echipa rămâne pentru noi esențială. Echipamentele sunt valoroase doar prin expertiza și dedicarea oamenilor care le folosesc. O echipă motivată, la curent cu noutățile științifice ale domeniului și bine pregătită poate valorifica orice infrastructură și poate depăși limitele prin creativitate și empatie. Cu peste 50 de profesioniști în echipa medicală – medici specializați în infertilitate, embriologi și asistenți – dezvoltarea continuă și formarea științifică reprezintă cheia succesului.

Dacă ar fi să alegem, echipa este pentru noi prioritatea absolută. La finalul fiecărui an, când vedem sutele de familii care au devenit părinți cu sprijinul echipei Embryos, știm că fiecare coleg – personal medical, administrativ sau operațional – a avut un rol important, de la diagnostic la momentul în care părinții revin la noi în vizită cu bebelușul în brațe.