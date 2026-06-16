Cum transformă soluția Bento FSM presiunea costurilor într-un argument pentru digitalizarea companiilor din utilități (P)

Într-un context economic în care costurile cu forța de muncă continuă să crească, companiile de servicii care operează echipe extinse pe teren nu se mai pot baza doar pe măsuri punctuale de reducere a cheltuielilor. Automatizarea activităților, creșterea productivității și eficientizarea operațiunilor devin priorități reale iar soluțiile de tip Field Service Management (FSM) se conturează ca răspuns pragmatic la aceste presiuni.

Bento (2B Intelligent Soft S.A.), companie antreprenorială românească de tehnologie specializată în dezvoltare de soluții software, servicii IT și infrastructură cloud, oferă soluția Bento Field Service Management (Bento FSM), soluție cu IP 100 % românesc, dezvoltată de-a lungul anilor alături de companii de renume din domeniul utilităților. Evoluția cererii din ultimii ani pentru acest tip de soluție confirmă, potrivit reprezentanților companiei, maturizarea unei piețe care nu mai caută doar automatizare, ci optimizare end-to-end a operațiunilor.

Soluția Bento FSM se adresează în special marilor companii de utilități și organizațiilor din ecosistemul acestora, precum și altor prestatori de servicii care lucrează cu echipe numeroase în teren. Soluția este deja utilizată de trei dintre cei mai mari operatori de distribuție a energiei electrice din România, de operatori din sectorul gazelor naturale, precum și de operatori din industria apei și servicii. Acest lucru confirmă atât relevanța produsului pentru industrii cu operațiuni complexe în teren, cât și angajamentul companiei față de dezvoltarea continuă a platformei în strânsă legătură cu realitățile operaționale ale clienților săi.

„Soluția noastră a fost construită alături de clienți, industrie cu industrie, pentru a răspunde cât mai bine oricărei particularități pe care un sector o impune. Nu există două implementări 100% identice — fiecare organizație vine cu propriile procese, propriile cerințe de integrare și propriul mod de a lucra în teren”, explică Radu Scarlat, Director General, Bento.

Ce face concret soluția Bento FSM

Bento FSM este o platformă integrată de management al operațiunilor din teren care optimizează și automatizează activitățile echipelor mobile prin intermediul a două componente principale: o aplicație mobilă dedicată tehnicienilor din teren și o platformă de dispecerat pentru planificarea, coordonarea și monitorizarea lucrărilor în timp real. Soluția acoperă întregul flux operațional — de la planificarea și alocarea automată a echipelor pe baza competențelor, disponibilității și proximității, la executarea lucrărilor, managementul stocurilor, generarea automată a documentelor și raportare — și se integrează nativ cu sistemele ERP, GIS și alte soluții enterprise ale clienților.

De asemenea, tot mai multe companii mai mici, aflate în creștere, încep să adopte treptat soluții FSM, fie prin proiecte pilot, fie prin implementări cu funcționalități limitate inițial.

În ambele cazuri, se observă un interes tot mai mare de investiții în integrări cu alte sisteme, în procesul de analiză de business și în etapele de pregătire a implementării dar și în instrumente de monitorizare, conceptualizare și business intelligence.

„Observăm în ultimii ani o schimbare de mentalitate și o evoluție a nivelului de educație în ceea ce privește raportarea companiilor la soluțiile de Field Service Management. Beneficiarii sunt mult mai deschiși să investească în integrarea cu alte sisteme, în analiza de business și își doresc să folosească soluțiile noastre pentru optimizarea maximă a performanței operaționale”, declară Vlad Bodea, cofondator Bento.

Ce industrii accelerează adoptarea Field Service Management

Sectorul utilităților rămâne principalul motor de adopție pentru soluțiile FSM. Operatorii de energie electrică, gaze și apă, împreună cu întregul ecosistem de companii care furnizează servicii în jurul acestor infrastructuri critice, reprezintă segmentul cu cea mai mare deschidere față de acest tip de tehnologie.

„Zona companiilor de utilități este prima în topul adopției soluțiilor FSM. Mă refer la întreg ecosistemul din jurul companiilor și organizațiilor care exploatează și operează rețele de distribuție și transport pentru energie electrică, gaz și apă, precum și la firmele din jurul lor care le asigură diverse servicii. Avem, de asemenea, zona industrială, ceea ce noi numim ‘’clusterul de service’’, adică firme care oferă servicii pentru diverse tipuri de echipamente aflate în teren, fie că este vorba despre echipamente medicale, echipamente industriale, generatoare de electricitate, motoare sau echipamente de climatizare. Alte companii relevante sunt cele din telecomunicații, dar și cele care oferă logistică, transport și curierat. În toate aceste sectoare, elementul comun este complexitatea operațională și necesitatea coordonării unor echipe distribuite geografic”, adaugă Vlad Bodea.

De ce 2026 este un moment de cotitură pentru digitalizarea operațiunilor din teren

Principalul factor care accelerează adoptarea soluțiilor de tip FSM în România este scumpirea forței de muncă iar argumentul că investiția nu se justifică financiar pe termen scurt începe să piardă teren.

„În România, costul forței de muncă continuă să crească, iar orice optimizare a modului în care aceasta este utilizată capătă brusc mai mult interes. Astăzi, argumentul că investiția în FSM nu se justifică financiar pe termen scurt nu mai stă în picioare în aceeași măsură ca în trecut”, explică Vlad Bodea.

La nivel global, transformările din sectorul utilităților contribuie suplimentar la această accelerare. Investițiile în modernizarea rețelelor energetice, tranziția către microgrid-uri și dezvoltarea infrastructurilor de distribuție generează un volum ridicat de lucrări în teren, ceea ce face ca soluțiile FSM să devină componente operaționale esențiale.

Probleme operaționale concrete pe care o soluție de FSM le rezolvă imediat

Implementarea unei soluții FSM adresează direct câteva dintre cele mai des întâlnite disfuncționalități operaționale ale organizațiilor cu echipe de teren: alocarea ineficientă a echipelor în funcție de competențe, disponibilitate, proximitate și echipament, lipsa trasabilității stocurilor și erorile umane generate de procesele manuale. În lipsa unei soluții digitale, aceste decizii sunt greoaie și costisitoare, generând întârzieri și cheltuieli care pot fi evitate.

„Spre exemplu, o echipă de teren poate fi potrivită pentru o lucrare dacă este suficient de aproape, dacă are competențele necesare, dacă programul permite rezolvarea lucrării respective, dacă echipamentele și uneltele din dotare sunt compatibile și dacă certificările membrilor echipei corespund cerințelor lucrării. Aceasta este o problematică pe care soluția Bento FSM o adresează imediat, prin natura sa. Ea permite dispecerilor și persoanelor responsabile cu alocarea resurselor din teren accesul la aceste informații și le oferă inclusiv mecanisme automate pentru alocarea echipelor potrivite la locul potrivit”, mai spune Radu Scarlat.

FSM nu înlocuiește oamenii, ci le amplifică capacitățile

Deși adopția soluțiilor FSM este în creștere, există încă reticențe, generate în special de factori culturali și organizaționali. Percepția că aceste soluții ar putea înlocui oamenii rămâne una dintre principalele bariere.

„Există prejudecăți conform cărora, prin implementarea acestor soluții, fie ne robotizăm, fie eliminăm factorul uman, fie transformăm oamenii în roboți. Este o situație cu care ne întâlnim frecvent în lucrul cu diferiți clienți. Soluția noastră, dar și soluțiile FSM în general, au rolul de a amplifica capacitățile oamenilor, nu de a-i înlocui. Eficiența nu înseamnă că aceiași oameni vor ajunge să facă de două ori mai multă muncă. Înseamnă că vor lucra mai inteligent și, în anumite situații, chiar mai puțin pentru aceeași lucrare, tocmai pentru că nu mai trebuie să completeze atâtea documente și să parcurgă atâtea procese administrative”, subliniază Radu Scarlat.

Într-un moment în care eficiența operațională devine esențială pentru competitivitatea companiilor de servicii, soluții precum Bento Field Service Management (Bento FSM) și Bento Mobile Device Management (Bento MDM), aplicație de administrare centralizată a dispozitivelor mobile, devin instrumente strategice pentru optimizarea resurselor, reducerea costurilor și creșterea calității execuției.

Pentru Bento, această direcție confirmă nevoia tot mai mare a pieței: tehnologii care nu doar digitalizează procesele, ci le fac mai inteligente, mai rapide și mai bine adaptate realităților operaționale din teren.

Mai multe informații despre activitatea Bento și despre soluțiile Bento FSM și Bento MDM pot fi aflate accesând www.bento.ro / www.bentomdm.com.