Bill Gates, diagnosticat cu sindromul Asperger

Phoebe Gates, fiica în vârstă de 22 de ani a cofondatorului Microsoft, Bill Gates, a dezvăluit fără intenție că tatăl ei are sindromul Asperger. Informația a fost făcută publică în cadrul unei apariții în podcastul „Call Her Daddy”, moderat de Alex Cooper.

În cadrul unei discuții din podcastul „Call Her Daddy”, Phoebe Gates, studentă la Universitatea Stanford, a vorbit despre experiența de a-i prezenta tatălui ei, Bill Gates, un posibil partener, făcând referire la dificultățile acestuia în interacțiunile sociale. În timpul conversației, ea a menționat într-un mod relaxat o afecțiune medicală a cofondatorului Microsoft, afirmând:

„Tata e destul de stângaci social. A spus că are, știi, Asperger”.

Comentariul făcut cu lejeritate de Phoebe Gates a atras rapid atenția publicului, întrucât Bill Gates nu a confirmat niciodată oficial un astfel de diagnostic. Deși fondatorul Microsoft a vorbit în trecut despre faptul că se regăsește în anumite trăsături caracteristice spectrului autist, declarația fiicei sale reprezintă prima mențiune explicită din partea unui membru al familiei cu privire la o afecțiune medicală concretă.

„Să aduci un băiat acasă e înfricoșător pentru el. Dar pentru mine e cam amuzant”, a spus Phoebe Gates, relatând o experiență personală legată de relația dintre tatăl ei și partenerii ei.

Ea a povestit cum Bill Gates i-a condus odată pe ea și pe iubitul ei la un bal de liceu, într-o atmosferă tăcută, în timp ce asculta o emisiune la radio, descriind momentul ca fiind „atât de inconfortabil, dar și atât de amuzant”.

Remarca făcută de Phoebe Gates a circulat rapid pe rețelele sociale, stârnind un val de reacții și întrebări legate de posibilitatea ca aceasta să fi divulgat accidental o informație personală și de natură medicală despre tatăl său.

„Nu e tocmai surprinzător”, a scris un utilizator pe X (fostul Twitter). „Par să fie multe autodiagnosticări aici. Doar pentru că cineva este dezagreabil, concentrat și foarte inteligent, nu înseamnă neapărat că se află pe spectru”, a alt internaut.

Ce a scris miliardarul în cartea sa

Până în prezent, filantropul miliardar Bill Gates, în vârstă de 69 de ani, nu a oferit nicio reacție publică în legătură cu afirmațiile fiicei sale. Cu toate acestea, în memoriile sale publicate în 2023, intitulate Source Code, Gates menționează că, dacă ar fi copil în zilele noastre, este posibil să fi fost diagnosticat cu o tulburare din spectrul autist.

În carte, el descrie dificultățile pe care le-a avut în copilărie în ceea ce privește interacțiunile sociale, precum și tendința de a deveni hiperconcentrat pe anumite subiecte — caracteristici asociate sindromului Asperger, afecțiune încadrată în prezent în spectrul autismului.

„Am fost un copil hiperconcentrat. Mă pierdeam atât de mult în ceea ce făceam încât uitam să mănânc”, a scris Gates. „Probabil că aș fi fost diagnosticat azi, și nu e un lucru rău – face parte din cine sunt”, a continuat el.

Într-un interviu acordat publicației Axios în luna februarie, Bill Gates a discutat pe larg despre momentul în care a devenit conștient de faptul că era diferit față de colegii săi, reflectând asupra trăsăturilor care l-au separat social încă din tinerețe.

„Am știut mereu că sunt diferit în moduri care îi derutau pe ceilalți în ceea ce privește nivelul meu de energie, intensitatea și tendința de a mă retrage să studiez lucruri”, a spus miliardarul. „Și e un pic derutant când ești copil, să fii diferit, sau când oamenii reacționează într-un anume fel la tine, sau când abilitățile tale sociale… ratezi diverse semnale. Cu siguranță cred că părinții mei, poate neintenționat, pentru că nu exista un diagnostic, dar prin felul în care îmi explicau lucruri sau mă încurajau să socializez, m-au ajutat foarte mult”, a adăugat el.

Deși observația făcută de Phoebe Gates pare să fi fost accidentală, ea se înscrie într-un context mai larg de schimbare culturală care vizează o mai mare deschidere și înțelegere față de neurodiversitate și autismul funcțional înalt, mai ales în cazul persoanelor cu realizări excepționale.

Cum se manifestă sindromul Asperger

Sindromul Asperger face parte din tulburarea de spectru autist (TSA), un grup de tulburari mintale care afecteaza dezvoltarea abilitatilor sociale si de comunicare. Spre deosebire de multi copii cu TSA, copiii cu sindrom Asperger nu au o intarziere in dezvoltarea limbajului si adesea au abilitati lingvistice bine dezvoltate si inteligenta normala sau peste medie.

Cu toate acestea, pot folosi tipare de vorbire neobisnuite si pot intelege greu ironia, umorul si sarcasmul sau gesturile si replicile sociale, aspecte importante pentru conversatia normala. Multi copii cu sindrom Asperger dezvolta obsesiv un hobby pentru un anumit subiect sau obiect. Pot folosi in conversatie termeni de vocabular la nivel superior sau statistici complexe.

Copiii cu sindrom Asperger pot avea abilitati motorii intarziate si, prin urmare, miscarea pare necoordonata si stangace in comparatie cu copiii de varsta lor. Alte caracteristici ale sindromului Asperger includ dificultati in interactiunea cu colegii, comportament social sau emotional inadecvat si angajarea in rutine repetitive.

Multi specialisti considera sindromul Asperger ca fiind o forma usoara de autism si folosesc termenul „autism inalt-functional”, desi acesta nu este un diagnostic medical oficial, potrivit Regina Maria.