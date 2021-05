Miliardarul Elon Musk a dezvăluit că are sindromul Asperger, în timp ce a găzduia emisiunea de comedie TV din Statele Unite, Saturday Night Live. El a explicat că are această afecțiune, care este o formă de autism și are anumite dificultăți, după cum transmite NBC.

În vârstă de 49 de ani, CEO-ul Tesla și fondatorul SpaceX, dar și unul dintre cei mai bogați oameni din lume, a declarat în monologul său introductiv: „Este minunat să găzduiești Saturday Night Live și chiar vreau să spun asta. Uneori trebuie să precizez asta după ce spun ceva.”

El a adăugat la explicația sa că este prima persoană cu Asperger care a găzduit spectacolul: „Sau cel puțin prima persoană care a recunoscut acest lucru”.

Este de altfel pentru prima dată când omul de afaceri a recunoscut că are această boală.

Societatea Națională pentru Autism din Marea Britanie spune că diagnosticul Asperger este folosit mai rar, dar în timp ce „mulți oameni care se potrivesc profilului pentru sindromul Asperger sunt acum diagnosticați cu tulburare a spectrului autist … unii oameni cu un diagnostic de sindrom Asperger pot alege să continue să utilizeze acest termen”.

Cum se distinge Asperger de autismul clasic?

Instituția spune că persoanele cu Asperger pot întâmpina greutăți „în special în înțelegerea și relaționarea cu alte persoane, dar și participarea la viața de zi cu zi în familiei, la școală, la muncă și în viața socială”.

Ceea ce distinge tulburarea Asperger de autismul clasic sunt simptomele sale mai puţin severe şi absenţa vorbirii întârziate. Copiii cu tulburare Asperger pot fi afectaţi doar uşor şi au frecvent abilităţi lingvistice şi cognitive bune. Pentru observatorul neantrenat, un copil cu tulburare Asperger poate părea doar un copil tipic care se comportă puţin diferit.

Musk a glumit și despre contul său de Twitter, care are peste 50 de milioane de adepți, și de tweet-urile sale care i-au atras uneori critici.

„Uite, știu că uneori spun sau postez lucruri ciudate, dar așa funcționează creierul meu”, a declarat miliardarul.

„Pentru oricine am jignit, vreau doar să spun că am reinventat mașinile electrice și trimit oameni pe Marte într-o rachetă. Ați crezut că sunt un om calm, normal?”, a adăugat acesta.