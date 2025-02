În cel mai recent interviu pentru BBC, Gates a dezvăluit cât a cheltuit până acum Fundația sa caritabilă în ceea ce susține că sunt ”eforturi de a combate bolile care pot fi prevenite și de a reduce sărăcia”.

„Am dat peste 100 de miliarde de dolari”, spune el, „dar mai am mai mult de dat”.

Potrivit BBC, suma de 100 de miliarde de dolari este echivalentului unui an de vânzări de mașini Tesla.

Gates a declarat că filantropia i-a fost insuflată din timp, mama sa spunându-i adesea că „odată cu averea a venit responsabilitatea de a da mai departe”. Așa că, susține el, îi face plăcere să-și dea banii (aproximativ 60 de miliarde de dolari din averea lui au intrat până acum în Fundație).

Planul era ca cifra de 100 de miliarde să fie dezvăluită în luna mai, cu ocazia aniversării de 25 de ani a Fundației. Gates a ales să o dezvăluie exclusiv pentru BBC.

Când vine vorba de stilul său de viață de zi cu zi, susține că nu a existat nicio diferență: ”Nu am făcut niciun sacrificiu personal. Nu am comandat mai puțini hamburgeri sau am văzut mai puține filme”, spune Gates.