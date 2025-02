Tatăl său, William Gates Sr., „a crezut foarte mult în filosofia parentală, numită „Dragoste și logică”, care implică stabilirea unor limite clare pentru copii și impunerea lor cu foarte mult calm și empatie, a declarat Gates pentru CNBC.

„Era clar pentru mine că lumea era un loc pe care el îl avea sub control”, a declarat Bill Gates. Tatăl său a făcut întotdeauna un efort de a rămâne „calm și previzibil”, chiar și atunci când copiii lui aveau probleme de comportament, adaugă el. „Nu a intrat niciodată în panică”, explică Bill Gates. „Nu a trebuit niciodată să arate emoție sau să folosească emoția împotriva mea, chiar și atunci când eram incredibil de refractar”, a adăugat miliardarul în interviul pentru CNBC.

”Sunt în război cu părinții mei”

Bill Gates recunoaște că a fost un copil greu de crescut. S-a lovit în mod deosebit de mama lui, refuzând să iasă din dormitor – unde își petrecea ore în șir cufundat în cărți, țipând la mama lui dacă încerca să-l facă să iasă din cameră..

Părinții săi erau îngrijorați de problemele pe care le avea la școală, unde era adesea distras și neinteresat de lecții, a adăugat el. Mai mult, spune Gates, le-a provocat „atât de multe tulburări” părinților, încât l-au dus la un terapeut. „Sunt în război cu părinții mei”, și-a amintit Gates că a spus în prima ședință cu terapeutul.

Gates Sr. a recurs la calm pentru a reduce conflictele

În loc să reacționeze exagerat, ridicând vocea sau impunând pedepse dure, tatăl lui Gates „folosea întotdeauna rațiunea, chibzuința și calmul”, povestește miliardarul. Gates Sr. credea în „reguli clare, pe care le punea în aplicare într-un mod clar, previzibil, cu o cantitate minimă de emoție”, spune Gates. El susține că aceasta este esența filosofiei „Dragoste și logică”, popularizată pentru prima dată în anii 1970 de creatorii Foster Cline.

Pentru Gates Sr., asta însemna adesea să se întoarcă acasă de la slujba lui de avocat și să abordeze cu calm orice conflict apărut între Gates și mama lui, Mary.

„În casa noastră, după cum știi, nu facem așa ceva. Cred că este corect să te duci sus acum și să-ți ceri scuze”, a povestit Gates.

Singura excepție notabilă: odată, Gates a fost atât de arogant, încât tatăl său i-a aruncat un pahar cu apă în față, o reacție „extremă” ieșită din comun, care l-a șocat până și pe tânărul Bill Gates

De-a lungul timpului, influența tatălui său l-a ajutat pe co-fondatorul Microsoft să-și controleze mai bine izbucnirile emoționale, a recunoscut el.

Gates a folosit aceeași filosofie cu propriii copii

Părinții lui Gates aveau stiluri parentale diferite și lor li se datorează succesul său ca adult, spune el. În timp ce Mary Gates avea tendința de a fi mai implicată decât soțul ei când Bill avea performanțe slabe la școală, pasiunea ei a ajutat la modelarea motivației fiului său de a reuși în viață.

De asemenea, Bill Gates apreciază faptul că părinții i-au oferit libertatea de a-și explora curiozitatea, inclusiv petrecând ore întregi în camera lui, citind sau mergând în drumeții cu prietenii, spune el. Părinții au fost cei i-au încurajat întotdeauna curiozitatea, i-au tratat dorințele cu respect și l-au lăudat, a scris Gates. Așa că a adoptat ulterior filosofia tatălui său, aplicând-o celor trei copii pe care îi are cu Melinda. El a citat „Parenting With Love and Logic”, o carte de Cline și Fay, drept una dintre cele 10 cărți preferate.