CNAIR schimbă regulile pentru drumurile expres. Vor apărea benzi și spații speciale pentru opririle de urgență

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a aprobat modificarea normativelor tehnice pentru drumurile expres din România. Decizia vine după analiza traficului de pe sectoarele deja deschise și urmărește creșterea siguranței rutiere.

Noile standarde vor fi aplicate atât în proiectele viitoare, cât și în modernizările care vor fi realizate pe unele dintre drumurile expres deja construite.

Consiliul Tehnico-Economic al CNAIR a aprobat actualizarea standardelor de proiectare pentru drumurile expres, una dintre cele mai importante modificări fiind creșterea lățimii platformei de la 21,50 metri la 23 de metri.

Potrivit companiei, această extindere va permite amenajarea unei benzi de staționare de urgență cu lățimea de 2,5 metri.

Noua bandă este destinată vehiculelor care întâmpină probleme tehnice sau altor situații care impun oprirea în afara părții carosabile. În prezent, lipsa unui spațiu dedicat pentru astfel de situații poate crea riscuri suplimentare pentru șoferi și pentru ceilalți participanți la trafic.

Reprezentanții CNAIR consideră că această modificare va contribui la reducerea pericolelor asociate opririlor neprevăzute și va îmbunătăți condițiile de circulație pe drumurile de mare viteză.

Pe lângă banda de urgență, noile norme prevăd și amenajarea unor alveole speciale pentru staționarea autovehiculelor. Aceste spații vor fi construite la distanțe cuprinse între 1,5 și 3 kilometri și vor fi amplasate exclusiv în zone care oferă vizibilitate bună pentru șoferi.

Potrivit CNAIR, fiecare alveolă va avea o lungime de 145 de metri, astfel încât vehiculele să poată opri și reintra în trafic în condiții de siguranță.

Autoritățile estimează că aceste facilități vor contribui la reducerea riscului de accidente și vor permite intervenții mai rapide în cazul unor avarii sau incidente produse pe traseu.

Implementarea modificărilor va depinde de etapa în care se află fiecare proiect de infrastructură. Pentru drumurile expres deja construite sau aflate în faze avansate de execuție, noile caracteristici nu vor fi introduse imediat. CNAIR a precizat că acestea vor putea fi implementate ulterior, în cadrul unor proiecte de modernizare.

Printre drumurile expres care ar putea beneficia pe viitor de aceste modificări se numără DEx Craiova–Pitești, DEx Tureni – Autostrada A3 și DEx Brăila–Galați.

În schimb, pentru proiectele care nu au intrat încă în etapa de execuție, noile cerințe vor fi incluse direct în documentațiile tehnice și în procesul de proiectare.

Astfel, viitoarele drumuri expres vor fi construite de la început conform standardelor actualizate. În această categorie se află proiecte precum DEx Arad–Oradea și DEx Suceava–Siret.

Actualizarea normativelor a fost adoptată după analiza modului în care se desfășoară traficul pe drumurile expres aflate deja în exploatare.

Compania susține că experiența acumulată în ultimii ani a evidențiat necesitatea unor spații suplimentare pentru opririle de urgență și pentru gestionarea incidentelor care pot apărea pe infrastructura de mare viteză.