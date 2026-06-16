Sustenabilitate. Sorin Chiriță: Nu putem să considerăm că noi putem să renunțăm la cărbune până în 2030 (video)

În cadrul dezbaterii „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”, organizată de Capital.ro, Sorin Chiriță, director al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), a prezentat provocările și oportunitățile tranziției energetice din România, subliniind necesitatea investițiilor strategice, a predictibilității și a unor soluții sustenabile pentru viitorul sistemului energetic.

Capital.ro organizează marți, 16 iunie 2026, începând cu ora 11:00, la JW Marriott Grand Hotel Bucharest, Sala Galați, evenimentul tip masă rotundă „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”. Evenimentul își propune să reunească lideri, experți și decidenți care pot modela direcția noilor standarde. Temele de discuție sunt concepute pentru a genera dialog real, schimb de expertiză și perspective aplicate din partea profesioniștilor care influențează transformarea sustenabilă în companii și instituții.

Evenimentul este transmis LIVE pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Tematică:

Costurile reale ale conformării europene — ESG, CSRD, ESRS și due diligence explicate din perspectiva liderilor care implementează aceste standarde în practică;

Reputație, risc și avantaj competitiv — cum pot companiile aliniate la reglementările UE să câștige încredere, piață și stabilitate pe termen lung;

Investițiile în sustenabilitate — strategii de transformare organizațională și dezvoltare de produse și servicii cu impact real;

Proiecte de sustenabilitate scalabile — exemple concrete de implementare, rezultate măsurabile și modele de extindere.

Printre speakeri se numără Cristina Bălan (Senior Partner Sustainability, CSR BootIQ), Voicu Dan Dragomir (Prof. Univ. Dr. Academia de Studii Economice București), Marius Brînzea (Director Strategie Reciclad’OR), Sorin Chiriță (Director Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie), Virgil Profeanu (Fondator Vego Holding), Radu Balcu (Director General GP Intermodal Grampet), Tulia Cășvean (Director Comunicare Corporativă & PR Transavia), Florin Dănilă (Director General și Fondator Cumpăna 1993), Teodora Mărăcineanu (Marketing Director Electrolux România) și Anca Ifrim (Membru Board, Chief Underwriter Officer Omniasig).

Sorin Chiriță: – Vă mulțumesc de invitație. Aș vrea, totuși, să încep cu niște cifre înainte de a vorbi despre sustenabilitate pentru că noi avem astăzi o producție de gaz, ca să ne referim la modul general, o producție de gaz de aproximativ 9 miliarde de metri cub pe an, consumăm 10 miliarde de metri cub pe an și cu Neptun Deep, renumitul proiect, vom avea încă 8 miliarde de metri cub pe an și este o rezervă de aproximativ 100 de miliarde de metri cub. Vom avea o supraproducție începând de la anul, da? Dacă ne uităm pe ce avem cărbune în momentul de față, cam 12 milioane de tone de cărbune pe an și cam atâta consumăm intern, lignit și majoritatea sunt, de fapt, aproape integrale, este CEO. Dacă vrem să renunțăm la cărbune, pentru că principalul nostru obiectiv este să reducem costurile, să avem o energie curată, să avem predictibilitate, să avem sustenabilitate pe tot ce înseamnă producția de energie pentru că este cel mai important cost pe care îl avem astăzi în tot ce înseamnă producție, comerț și așa mai departe. De ce avem energia scumpă astăzi în România comparativ cu alții? Nu facem decât să importăm aproximativ 8%. Dar 8% când? Și cu ce preț? Pentru că avem producția pe gaz, de exemplu, pe București, CETUSUD, peste 200 de megavați oră, da? Știți cum pornește CETUSUD? Cu urechea! Un maestru ascultă cu urechea și spune: „Sați-i drumul.” Asta este realitatea.

Robert Turcescu: – Ne-ați uluit. Ce însemnă? Ascultă ce?

Sorin Chiriță: – În momentul în care dai drumul la turbină, el știe cum, cât, ce cantitate de gaz și cum trebuie făcut.

Robert Turcescu: – Și dacă îl pensionați pe maestrul ăsta, ce se întâmplă?

Sorin Chiriță: – Asta e o mare problemă.

Robert Turcescu: – E ca la conservator. Vă trebuie unul care să aibă aceeași ureche fină. Adică mi se pare uluitor.

Sorin Chiriță: – Realitatea este mult mai dură decât o spun acum. Dar trebuie să plecăm de la faptul că noi avem aceste costuri de producție a energiei electrice prin lipsa de investiți în energie sustenabilă. Producția în cogenerare ar fi trebuit să fie o producție eficientă, că putem să vorbim și de trigenerare. Da? Dar dacă avem o tehnologie modernă și să avem înaltă eficiență pe producție în cogenerare. Astăzi noi la Sape, că tot ați văzut, facem pentru prima oară după 46 de ani primul cet. Suntem în plină construcție, primul cet în București. 50 de megawatts cetul Titan, care a fost desființat. În 2016 urma să fie făcut un mall acolo. Întâmplarea a făcut ca să ajungă o altă administrație, să oprească construcția acelui mall și astăzi să se facă un cet. Mai avem un mall pe un fost cet, nu vreau să-i dau numele mall-ului, era un cet pipera. Și deficitul, de exemplu, pe București, este de încă un cet în zona aviației și Colentina și acum prevede strategia termoenergică a Capitalei. Vorbim de sustenabilitate, vorbim de consumul de cărbune. Nu putem să considerăm că noi putem să renunțăm la cărbune până în 2030. Ne-am asumat, am făcut, am lucrat la un plan. Sunt șase județe cuprinse în tranziția justă care sunt în program de finanțare pentru decarbonizare, într-adevăr au o industrie preponderentă pe cărbune. Dar acest program mai are nevoie, gândiți-vă că se termină, are plus 3, adică se termină undeva peste 4 ani, 5 ani. Nu avem încă un grad de absorbție ridicat și nu avem o maturitate încă să reușim să avem încă o industrie sau nu numai producătoare de energie, dar în general care să înlocuiască integral cărbunele. Mai avem câteva centrale care urmează să mai folosească cărbune o perioadă de timp. Și un lucru pe care nu prea îl spune lumea cu ocazia asta, aș vrea să-l spun, multă lumea vorbește despre panourile fotovoltaice, despre energia solară. Bun, astăzi avem aproximativ, dacă mă înșel vreo 2 gigavați. 2000 de megavati producție pe energie solară, fără stocare aproape deloc, adică ca să punem așa. Ne tindem să ajungem undeva până în 2030 la 10 gigavați, 10.000 de megavați oră. Când producem noi energie solară. În mijlocul zilei. Și ne aflăm pe paralela 45. Dacă ne uităm ce țări se bazează pe energie eoliană nu o să fim foarte optimiști. Media anuală a unui parc fotovoltaic de producție este de 3,5 ore. Da, pentru eficiență energetică este extraordinar. Dar mai punem și parte acum este o întreagă istorie despre ce înseamnă stocare în baterii. Noi avem investiții și în eolian și în fotovoltaic, și în baterie. Vorbim de stand-alone, adică stocare în baterii pentru echilibrarea rețelei. Sunt mai multe ATR-uri, avize tehnice de racordare, emise pentru diverse zone, dar nu înseamnă că odată ce vor fi puse aceste baterii de stocare, care au o durată limitată de viață și ele merg undeva la o capacitate de 60%, aceste baterii de stocare, care deocamdată sunt destul de clasice, vor fi folosite pentru profit pe piață, practic. Pentru speculă pe piața liberă, ceea ce este dreptul investitorului. Vom avea și noi, statul român, sau, mă rog, mecanismele, că statul nu poate interveni, ci doar la niște mecanisme de reglementare, dar în special transportatorul, mă refer la Transelectrica. Dar dacă noi nu știm și nu avem predictibilitate din cele sute de mii de megavați aprobați prin ATR-uri. Da? Nu știm care se vor face, unde se vor face.

Robert Turcescu: – Iertați-mă, există totuși o limită de timp, adică dai o astfel de aprobare, dar dacă într-un an de zile, doi, trei nu s-a întâmplat nimic cu respectivul parc, ce se întâmplă?

Sorin Chiriță: – Avizele expiră. Dar până la expirarea acestora vize, nu știi care din ele vor fi realizate.

Robert Turcescu: – În teren nu merge nimeni să vadă? Adică până la realizare să dă cu sapa, să toarnă o platformă de beton, să întâmplă ceva.

Sorin Chiriță: – Nu. Și de ce? Pentru că tu te duci, practic, în momentul în care ești privat, clar. Sunt foarte multe investiții, sau, mă rog, posibile investiții private. Sunt mulți agenți imobiliari care s-au lăsat de dezvoltări imobiliare și de vândut apartamente și vândă parcuri fotovoltaice. Și vorbesc despre ATR, vorbesc despre întăriri, vorbesc despre lucruri care au zis pentru prima oară. Se vând s-au vândut pe piața liberă hârtii. Nu înseamnă că am avut și garanția pe investiții. Mai avem centralele. Avem producție, să ne propunem producție nouă pentru cele două grupuri din grupuri energetice, mă rog, cele două centrale nucleare de la Cernavodă, da, grupurile 3 și 4. Probabil se vor realiza în următorii ani. Experimentăm și SMR-uri, și centrale modulare. Trebuie să facem ceva, dar avem nevoie în același timp de predictibilitate. Și dacă vorbim de sustenabilitate, ne-ar trebui să vorbim de un plan integrat și sper din toată inima că în următoarea perioadă să reușim să facem proiectele, adică statul român acolo unde intervine.

Robert Turcescu: – Am amintit domnul Profeanu despre proiectele acestea cu bateriile naturale, prin pomparea, e vorba de proiectul de la Tarnița, nu l-ați amintit. Ăla mi se pare, dintre toate lucrurile care se discută apropo de sustenabilitate, probabil cel mai interesant proiect. Sigur, încă după vremea lui Ceaușescu gândit. E în actualitate azi la ora la care discutăm.

Sorin Chiriță: – A fost licitat de Sape acest proiect acum 2 ani de zile. Nu s-a prezentat, mă rog, nu a fost anulată licitația. Eu l-am găsit acolo, nu a fost inițiat de mine această licitație. Ulterior s-a mers pe memorandum cu, da, într-adevăr. Proiectul este un proiect care ar putea echilibra, într-adevăr, ar putea fi o zonă care să pună România pe hartă pentru că stocarea prin pompaj pot să explic celor care nu sunt de specialitate ce înseamnă: iei din lacul Tarnița, se face un lac sus, un bazin sus și atunci când ai producție de energie, se umple apa și se dă drumuri.

Robert Turcescu: – Păi ce-ați zis? Când avem vârful ăla la prânz și nu avem ce face cu ea în loc să o vindem ieftin sau așa… urcăm apa la etaj.

Sorin Chiriță: – Acolo vorbim de o baterie naturală de peste un gigavat. Ea e foarte bine poziționată pentru că este în nordul României. Există deja acolo un baraj. Au mai fost tentative și pe vremea comunistă să se facă. De atunci aveam primul studiu de fezabilitate, după aceea a fost făcut în 2014. Astăzi există un memorandum între Hidroelectrica și chiar s-a făcut un SPV. A mai fost un SPV, l-am găsit la Sape, unde s-au cheltuit niște bani și nu s-a făcut nimic. E mult înainte, deci nu mai spun despre asta. S-a făcut acum Hidroelectrica cu EDF, au făcut un SPV pentru dezvoltarea acestui proiect. Dacă acest proiect nu este trecut ca proiect, și o persoană, o instituție care să coordoneze, pentru că sunt multe aspecte juridice și asta le întrebă din experiența mea de fost city manager al Capitalei. Nu se așează cineva cu autoritate și cu putere de decizie și să aibă acest obiectiv cap coadă și să fie prin concurs să stea cel puțin 10 ani pe poziție și să implementeze acest proiect, să se ocupe de… pentru că sunt acolo alte proprietăți. Deci ca să te duci să faci acest proiect, trebuie să vezi care sunt proprietățile, ce limite de mediu ai, sunt multe condiționalități, le-am studiat pe toate părțile. Practic, studiul de fezabilitate făcut acum în 2014 nu reflectă realitatea zilelor noastre și atunci, chiar și acel studiu de fezabilitate care a fost finalizat în 2014, avea niște avize condiționate, nu făcea referire la proprietăți, nu făcea referire la un proiect atât de amplu. Da, energia hidro este destul de relevantă, e undeva la 6,5% din energia produsă în România. Ar putea să crească. Am putea să facem mai multe micro-hidrocentrale, să spunem de genul acesta, pentru că avem multe cursuri, dar trebuie să avem o tehnologie modernă de așa natură încât să nu creăm o criza apei, pentru că alimentarea cu apă, care am extins-o în multe localități din România, se folosește apă. Am văzut localități unde apa este gratuită și se udă grădinile. Nu vreau să comentez momentul ăsta, dar vă dați seama că suntem la o conferință de sustenabilitate. Sunteți oameni care vă ocupați cu așa ceva și vă dați seama că consumul acesta de udat grădinii au început să sece râuri.

Robert Turcescu: – Dacă nu uzi grădina, te duci în piață și nu e nimic în piață. Luăm de la turci. Vin într-o familie care se ocupă cu așa ceva. Nu că se ocupă să ude grădina cu apa, se ocupă cu legumicultura. Știu exact ce înseamnă această chestiune. Sigur că sunt tehnici moderne, se udă cu picătura, nu se mai udă cu furtunul ca pe vremuri. Dar în același timp, dacă vrem, vedeți, toate lucrurile sunt legate. S-a ieșit producătorul român de hrană, de România, să nu vin doar cu ea din Turcia sau din Egipt sau de pe la ucraineni. Trebuie să găsești varianta în care inclusiv producătorii agricoli să beneficieze de sustenabilitate, de implementare. Adică nu există un domeniu în care unii sunt negri și alții sunt albi.

Sorin Chiriță: – Dar asta e cu totul altceva modul în care ne susțină noi industria. Eu vorbesc de consum casnic. Și am văzut localități, nu dau exemplu acum, în care au ajuns să nu mai aibă apă, au lăsat 3-4 ani de zile gratuit și acum nu mai au apă. Apropo de partea asta, vreau să spun, să închei ceea ce am început. Deci, noi la nivelul Sape avem un plan de investiții de 400 de megavați în stocare. Avem și zona Curcubăta. Propunem ca în următorii doi ani de zile să punem o mare baterie de stocare, dar nu stand-alone, ci pe propria producție și extinderea producției de eolian. Avem acest avantaj că avem producție eoliană pe munte și în Dobrogea, astfel încât reușim să echilibrăm producția, să avem un flux continuu la nivel de companie și parcuri fotovoltaice în zona de câmpie cu o mică stocare. Acum avem un plan de investiții pentru capacitățile de stocare pe lângă cetu Titan pe care îl avem în implementare și la anul sper să, în toamnă, să avem primul CED după 46 de ani.