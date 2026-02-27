Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că Statele Unite dețin capacitatea de a încheia războiul, însă pentru aceasta trebuie să crească presiunea asupra Moscovei. El a subliniat că SUA sunt mai puternice decât își dau seama și pot exercita o influență reală asupra lui Vladimir Putin, reușind astfel să oprească conflictul. Zelenski a cerut administrației de la Washington să înăsprească sancțiunile împotriva familiilor liderilor ruși și să furnizeze Ucrainei armament mai performant, argumentând că doar o presiune mai mare ar determina Moscova să trateze negocierile cu seriozitate.

Referitor la perspectivele păcii, președintele ucrainean a menționat că există o fereastră de oportunitate între prezent și alegerile intermediare americane din noiembrie, de la jumătatea mandatului prezidențial.

„Acum cred că avem o şansă. Între noi fie vorba, ceea ce cred cu adevărat despre anul viitor depinde de aceste luni, dacă vom avea şansa să încheiem războiul înainte de toamnă. Înainte de alegerile importante şi influente din Statele Unite. Dacă va fi posibil să se ajungă la pace, vom avea, acum avem această fereastră”, a spus Zelenski.

Președintele Volodimir Zelenski a recunoscut că relațiile cu omologul său american Donald Trump sunt dificile, însă a subliniat că legăturile Ucrainei cu SUA depășesc nivelul personalităților implicate.

Întrebat despre șansele Ucrainei de a câștiga războiul, el a oferit un răspuns ambiguu, potrivit Sky News.

„Depinde ce înţeleg oamenii prin a câştiga. Şi, într-adevăr, este foarte dificil să vorbim despre teritorii. În primul rând, este foarte dificil să recuperăm toate teritoriile în prezent. Şi ar fi prea multe pierderi de vieţi omeneşti… Dar ceea ce este bine este că nici Rusia nu poate face acest lucru pe câmpul de luptă. De aceea ei nu câştigă şi noi nu pierdem”.

Întrebat dacă ar fi dispus să preda oraşele fortificate Sloviansk şi Kramatorsk, a fost categoric – aceasta ar fi o linie roşie. „Este teritoriul nostru şi sună incredibil de ciudat de ce ar trebui să ne retragem de pe pământul nostru? (…) Dacă ar fi să ne retragem din acest teritoriu, aşa cum aţi spus, de exemplu, din Sloviansk, chiar în acest moment, 200.000 de oameni care se află acolo vor fi ocupaţi de ruşi. Sunt gata aceşti oameni să devină ruşi? Şi dacă nu o vor face, îi vor ucide sau îi vor trimite pe front sau în închisoare”, a arătat Zelenski.

Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu temporar și local în zona centralei nucleare Zaporojie, pentru a permite repararea liniilor electrice de rezervă. Înțelegerea a fost facilitată de AIEA și are ca scop asigurarea siguranței celei mai mari centrale nucleare din Europa. Inițial, anunțul a fost făcut de oficiali ruși, iar ulterior AIEA a confirmat existența unui acord local care să permită echipelor tehnice să intervină pentru restabilirea securității instalației. În paralel, în zonă continuă operațiunile de deminare pentru a permite accesul sigur al echipelor de reparații.

Centrala Zaporojie, situată în sud-estul Ucrainei, a fost preluată de forțele ruse la scurt timp după declanșarea invaziei din 2022. În prezent, instalația nu produce energie electrică, dar are nevoie de alimentare externă constantă pentru menținerea materialului nuclear la temperaturi sigure și prevenirea unui posibil accident major.

Pe durata conflictului, Moscova și Kievul s-au acuzat reciproc că amenință siguranța centralei prin atacuri în apropiere. Autoritățile ruse au transmis că una dintre liniile electrice externe funcționează, în timp ce cealaltă necesită reparații care ar putea dura cel puțin o săptămână. Conducerea centralei a raportat că nivelul radiațiilor rămâne în limite normale.

Oficialii ruși au precizat că armistițiul a fost posibil „cu ajutorul lui Rafael Grossi”, însă Ucraina nu a făcut, până acum, niciun comentariu oficial privind acordul.