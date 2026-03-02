Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat astăzi, într-un discurs susţinut la baza militară de la Île Longue, că Franţa îşi va creşte numărul focoaselor nucleare şi va permite aliaţilor europeni să participe la exerciţii de disuasiune.

Liderul de la Paris a subliniat că decizia vine în contextul unui mediu internaţional instabil şi că modernizarea forţelor strategice franceze va continua, fără a fi făcute publice date despre dimensiunea arsenalului.

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat luni, la Île Longue, că a decis majorarea numărului de focoase nucleare din dotarea ţării, invocând responsabilitatea de a menţine credibilitatea disuasiunii într-un mediu internaţional pe care l-a descris drept periculos, instabil şi marcat de proliferare. El a explicat că rolul său este să se asigure că forţa de descurajare a Franţei îşi păstrează capacitatea de distrugere garantată.

Şeful statului a precizat că a ordonat creşterea numărului de focoase, însă a subliniat că nu vor fi comunicate cifre privind arsenalul nuclear. Potrivit acestuia, autorităţile franceze nu vor mai face publice date despre dimensiunea forţei nucleare, pentru a evita orice speculaţii, spre deosebire de practici din trecut.

„Responsabilitatea mea este să mă asigur că disuasiunea nostră îşi păstrează şi îşi va păstra puterea de distrugere asigurară în mediul periculos, în mişcare şi proliferant. De aceea, am ordonat să se crească numărul focoaselor nucleare ale arsenalului nostru. Pentru a pune capăt din scurt oricărei speculaţii, nu vom comunica cifre cu privire la arsenalului nostru nuclear, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în trecut”, a declarat Emmanuel Macron în discursul său.

Macron a argumentat că, pentru a-şi păstra libertatea şi autonomia strategică, o ţară trebuie să fie puternică şi temută, iar consolidarea arsenalului nuclear reprezintă o dovadă în acest sens.

Totodată, liderul francez a anunţat că viitorul submarin nuclear lansator de rachete va purta numele „l’Invincible” şi va intra în serviciu în 2036, sub pavilion francez.

„Pentru a fi liber, aşadar, trebuie să fii temut, trebuie să fii puternic. Această creştere a arsenalului nostru dovedeşte acest lucru (…) Am deosebita onoare să vă anunţ azi (marţi) că viitorul submarin nuclear lansator de rachete care va naviga sub pavilionul francez se va numi «l’Invincible» şi va naviga în 2036”, a adăugat președintele Franței.

Preşedintele a arătat că aceeaşi rigoare a fost aplicată şi în procesul de reînnoire a celorlalte componente ale disuasiunii.

El a precizat că, de câteva luni, submarinele nucleare lansatoare de rachete sunt echipate cu noile rachete de tip M51.3, precum şi cu o ogivă nucleară oceanică optimizată pentru a penetra sistemele de apărare.

„Aceeaşi rigoare s-a aplicat reînnoirii integrale a altor domenii ale disuasiunii. Dispunem, de câteva luni, de noi rachete (de tip) M51.3 pe SNLE-urile noastre şi de o nouă ogivă nucleară oceanică optimizată pentru a penetra toate apărările”, a explicat Emmanuel Macron.

Macron a vorbit şi despre modernizarea forţelor aeriene strategice şi a forţei aeronavale nucleare, menţionând că acestea dispun de rachete de croazieră modernizate. De asemenea, el a anunţat lansarea, în cursul acestui an, a unui program ambiţios pentru dezvoltarea unor rachete strategice hipersonice şi manevriere, care vor echipa avioanele de luptă şi viitorul portavion al Franţei în deceniile următoare.

„Forţa noastră aeriană strategică şi forţa aeronavală nucleară au rachete de croazieră înnoite şi vom lansa, anul acesta, foarte ambiţiosul program al rachetelor strategice hipersonice şi de manevră stratige care ne vor echipa avioanele de luptă şi viitorul portavion în deceniile viitoare”, a afirmat liderul de la Paris.

În ceea ce priveşte cooperarea europeană, liderul de la Paris a indicat că Germania, Polonia, Ţările de Jos, Belgia şi Danemarca vor putea participa la exerciţii nucleare franceze, scrie Reuters, însă decizia privind utilizarea armelor nucleare va rămâne exclusiv în atribuţiile preşedintelui francez.

El a adăugat că, în anumite circumstanţe care nu au fost detaliate, ar putea fi desfăşurate active strategice în alte state europene, în cadrul unei noi doctrine de „descurajare înaintată”.

Iniţiativa vine pe fondul îngrijorărilor din Europa legate de apropierea dintre Washington şi Moscova în contextul războiului din Ucraina şi al schimbărilor de ton faţă de aliaţii tradiţionali, într-un moment în care majoritatea statelor europene se bazează în principal pe Statele Unite pentru descurajarea potenţialilor adversari.