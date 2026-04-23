Emmanuel Macron, președintele Franței, a declarat că Statele Unite nu vor mai proteja Europa pe termen lung și că statele europene trebuie să devină mai puternice și mai independente.

„Provocarea Europei noastre este să fim mai puternici şi mai independenţi, deoarece Statele Unite ale Americii nu ne vor mai proteja pe termen lung”, a declarat el în cadrul unei discuţii cu elevii de la şcoala franco-cipriotă din Nicosia, relatează AFP.

În același context, liderul francez a făcut referire la mai multe situații internaționale recente, precum cele legate de Groenlanda, Iran și Ucraina, pentru a sublinia schimbările care au loc în relațiile geopolitice.

El a explicat că Europa s-a construit plecând de la ideea că protecția americană va exista permanent, însă această situație nu mai este valabilă pentru generațiile viitoare. Potrivit acestuia, Statele Unite rămân în continuare un aliat, însă rolul lor în securitatea Europei ar putea să se schimbe în timp.

„Ei sunt încă aici, este minunat, sunt aliaţi, dar Europa s-a construit crezând că, pentru totdeauna, Statele Unite ne vor proteja. Pentru generaţia voastră, cred că acest lucru nu va mai fi valabil”, a subliniat preşedintele francez.

Macron a atras atenția că, în lipsa unei capacități proprii de apărare și a unor soluții tehnologice controlate la nivel european, statele din Uniunea Europeană ar putea ajunge într-o poziție în care nu vor mai avea libertate de decizie.

„Dacă mâine nu vom mai fi capabili să ne apărăm singuri, dacă toate soluţiile noastre tehnologice se vor afla în mâinile altora, putem spune ce vrem, dar nu vom mai avea de ales”, a subliniat el din nou, pledând pentru o mai mare suveranitate europeană.

În discuția cu elevii de la școala franco-cipriotă din Nicosia, Emmanuel Macron a vorbit și despre cauzele conflictelor, arătând că acestea pot apărea din neînțelegeri sau din deciziile unor lideri.

El a subliniat că unele conflicte pornesc din convingerea că securitatea poate fi obținută prin distrugerea adversarului. În același timp, a arătat că pacea nu apare de la sine și că depinde de modul în care sunt gestionate relațiile dintre state.

„Războiul izvorăşte din neînţelegeri sau din nebunia anumitor conducători şi, uneori, a unor popoare care cred că securitatea lor va veni din distrugerea vecinului”, a subliniat el.

Președintele francez le-a transmis tinerilor că este important să încerce să îi înțeleagă pe ceilalți și să rămână orientați spre viitor, sugerând că lipsa speranței poate alimenta dorința de conflict.

„Iubeşte războiul cel care nu mai speră la nimic (..) Când iubeşti viitorul, nu ai nicio dorinţă de a face război”, a adăugat el, fără a menţiona numele unor lideri.

În mesajul său, Emmanuel Macron a insistat asupra ideii că menținerea păcii depinde și de atitudinea generațiilor viitoare și de capacitatea acestora de a construi relații bazate pe înțelegere și cooperare.