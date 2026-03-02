În timpul dialogului de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Adrian Severin a afirmat că păstrează în continuare contacte în Iran, inclusiv cu profesori, și că a discutat cu persoane de acolo chiar în aceste zile.

Întrebat direct dacă a reușit să dialogheze recent cu cineva din Iran, fostul ministru a confirmat că răspunsul este afirmativ și a precizat că își ia informațiile direct din această sursă, fără a se baza pe ceea ce este prezentat la televiziune.

El a explicat că persoanele cu care vorbește nu sunt angajate politic, ci sunt implicate civic, fără a reprezenta vreo structură politică sau instituție guvernamentală. Din acest motiv, consideră că ele nu sunt constrânse de linia propagandei oficiale și pot oferi o perspectivă mai liberă asupra realității din Iran.

Adrian Severin a prezentat apoi o serie de concluzii rezultate din aceste discuții. Potrivit acestuia, una dintre ipotezele vehiculate frecvent în spațiul public, referitoare la o eventuală revenire la regimul Shahului, nu ar avea susținere semnificativă în societatea iraniană. El a afirmat că procentul celor care îl așteaptă pe Shah ar fi undeva la două-trei procente.

„Exact. Da, răspunsul este da. Aflu de acolo ce se întâmplă, nu mă uit la televizor. Iar acești oameni nu sunt angajați politic, ei sunt angajați civic. Da, foarte angajați civic, dar nu reprezintă o structură politică sau instituție guvernamentală ca să fie ținuți de, știu eu, canoanele propagandei guvernamentale oficiale. Ceea ce spune este următorul lucru, numărul unu. Încep și eu așa într-o ordine care mi se pare potrivită ca să eliminăm diverse ipoteze. Numărul unu, în Iran cei care îl așteaptă pe Shah sunt undeva la două, trei procente”, a spus Adrian Severin.

Fostul ministru a arătat că nu există, în prezent, o dorință reală de reînființare, reabilitare sau resuscitare a regimului Shahului. Deși pentru unii observatori din afara Iranului o astfel de perspectivă ar putea părea atractivă, el a subliniat că ceea ce contează este percepția internă a societății iraniene. În acest context, a amintit de perioada în care șeful statului român participa la evenimente alături de șahinșahul Reza Pahlavi, inclusiv la celebrarea de la Persepolis dedicată aniversării imperiului persan.

„Nu există o dorință de a revedea regimul Shahului reînființat, reabilitat, resuscitat. Pentru dumneavoastră, domnule Turcescu, sau pentru mine asta ar putea să fie trist. Știu eu, poate că noi am dori ca Iranul să revină la regimul Shahului, că ne amintim când mergea șeful statului român în caleașcă cu shahinshah, cu Reza Pahlavi și a participat la Persepolis, la aniversarea imperiului persan și așa mai departe”, a spus Adrian Severin.

Adrian Severin a insistat că opiniile sau preferințele externe nu au relevanță pentru realitatea din Iran și că, potrivit informațiilor primite din interior, nu există o atracție semnificativă în societate pentru revenirea la regimul Shahului.

„Ok, dar ce credem noi n-are absolut nicio importanță. Ceea ce este important este că acolo nu există un appeal, nu există o atracție pentru revenirea la regimul Shahului. Aceasta, ca să vedeți, are o reverberație și în legătură cu o chestiune actuală. Deja se pusese problema succesiunii ayatollahului Ali Khamenei, care era liderul suprem, potrivit titulaturii din constituția Iranului și exista posibilitatea, la un moment dat chiar dorința ayatollahului Khamenei ca acela care va sucede să fie chiar fiul său”, a mai spus Adrian Severin.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.