Robert Turcescu și invitatul său, Adrian Severin, au vorbit, luni, în podcastul difuzat pe evz.ro, gravele probleme care se răsfrâng la nivel mondial din cauza războiului din Iran. Lumea e în schimbare profundă și un pilon care s-a prăbușit, după cum a explicat fostul ministru de Externe al României, ține de zona financiară.

Sistemul care a fost construit după Al Doilea Război Mondial și care a funcționat mult timp a intrat în colaps. Iar regulile jocului ar trebui să se schimbe.

„Sistemul financiar internațional este prăbușit, este falit. El a funcționat, n-a fost rău întotdeauna. A fost bun pentru o anumită perioadă și el a permis pentru o anumită perioadă ridicarea multor state, printre care și statele orientale, China, Coreea de Sud sau India. Toate acestea s-au putut ridica, Singapore, Thailanda, Filipine, deci toate astea din Asia de Sud-Est, toate s-au ridicat și datorită sistemului financiar internațional”, a spus Adrian Severin.

Care crede că epoca respectivă a apus.

„Numai că toate au un sfârșit, toate se nasc, trăiesc și mor. Acest sistem a intrat de multă vreme. El a fost cel care a fost gândit la timpul respectiv să susțină interesele principalului învingător din cel de-Al Doilea Război Mondial, Statele Unite ale Americii. A fost foarte drăguț. Americanii tipăreau niște hârtii verzi și asta nu costa nimic. Cu banii aceștia cumpărau mărfuri reale. produse în alte părți. După care se împrumutau de la cei care primeau banii lor, astfel încât să mai poată să-și investească aceiași bani. Și tot îi reciclau.”

Toată această schemă erau sub controlul organismelor internaționale financiare. Dirijate în totalitate, de la centru, din Statele Unite ale Americii.

„Toate acestea erau gestionate la nivel global de către fonduri. Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și așa mai departe. Toate având ca principal acționar Statele Unite ale Americii. Deși contribuția Americii la produsul brut mondial era minoritară. Acest sistem a funcționat. dar în principal în folosul Statelor Unite, dar și în folosul altora, până când s-a ajuns la un blocaj, peste care nu se poate trece decât prin demolare. De multă vreme se discuta despre nevoia reformării sistemului financiar internațional. Ăla de la Bretton Woods, creat după cel de-Al Doilea Război Mondial. Sistem creat de puterile învingătoare și mai ales de SUA.”

Paradoxal, spune Severin, războiul aduce o stingere a unei părți a datoriilor acumulate.