Tensiunile dintre axa SUA-Israel și Iran rămân un punct critic pe agenda globală. În cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „Hai România” (evz.ro), moderat de Robert Turcescu, fostul ministru de Externe Adrian Severin a analizat motivele pentru care negocierile de pace par imposibile în acest moment și de ce o victorie militară convențională este puțin probabilă.

Un obstacol major în calea păcii este lipsa de încredere. Conform lui Adrian Severin, precedentul atacurilor fără o declarație oficială de război a distrus punțile diplomatice:

Efectul „Petrică și lupul”: Chiar dacă Washingtonul ar dori sincer să negocieze acum, Teheranul solicită garanții concrete, nu doar promisiuni.

Condiția retragerii: Singura dovadă de bună credință acceptată de Iran ar fi retragerea bazelor americane de pe care au fost lansate atacurile, o mișcare dificil de acceptat pentru strategia SUA.

Din punct de vedere tactic, o ocupare a punctelor strategice iraniene prezintă riscuri enorme. Severin compară situația cu alte puncte fierbinți din istorie:

1. Dificultatea menținerii controlului

Insula Kharg, un punct vital pentru exporturile de petrol iraniene, este descrisă ca fiind „ușor de ocupat, dar imposibil de menținut”. O prezență permanentă acolo ar necesita:

Debarcarea a zeci de mii de militari pe coasta iraniană.

Gestionarea unui teren muntos, ostil forțelor de ocupație.

2. Spectrul unui război de gherilă nesfârșit

Istoria militară arată că războaiele de gherilă sunt aproape imposibil de câștigat de către o armată convențională străină. Iranienii sunt pregătiți să transforme orice invazie terestră într-un conflict de uzură prelungit, similar experiențelor anterioare din regiune.

Analiza aduce în prim-plan și disputele teritoriale care preced Revoluția Islamică. Spre deosebire de Insula Kharg, alte insule din zonă sunt obiectul unor neînțelegeri vechi cu Emiratele Arabe Unite, datând încă din epoca Șahului Reza Pahlavi.

Acest context istoric complică și mai mult orice intervenție externă, transformând un conflict actual într-o problemă cu rădăcini adânci în geopolitica regională.