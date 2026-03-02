În cadrul celui mai nou episod al podcastului ”HAI Live cu Turcescu”, difuzat pe canalul de YouTube ”HAI România”, cunoscutul jurnalist l-a avut ca partener de discuție pe fostul ministru al Afacerilor Externe, profesorul Adrian Severin.

Profesorul Adrian Severin a explicat că, în opinia sa, realitatea din Iran este adesea percepută greșit din exterior. El a arătat că în această țară funcționează organizații non-guvernamentale, inclusiv unele dedicate drepturilor femeilor, și a relatat că, în cadrul unei întâlniri informale cu o reprezentantă a unui astfel de ONG, a fost surprins de normalitatea interacțiunii: femeia nu purta voal, i-a întins mâna pentru salut în mod firesc, iar gestul nu a stârnit nicio reacție negativă, nici măcar din partea soțului acesteia, prezent la discuție.

De asemenea, el a susținut că, în urma vizitelor repetate la Teheran, a observat o scădere vizibilă a numărului de femei care poartă voal. Referindu-se la cazul unei tinere care ar fi fost ucisă în bătaie, Severin a precizat că i s-a explicat că asemenea episoade ar avea loc în zone izolate, dominate de grupări fundamentaliste, dar că acel incident a generat un scandal major și ar fi fost folosit de autorități ca pretext pentru desființarea Tribunalului Islamic.

”Poate vă miră, poate nu vă miră, dar există organizații non-guvernamentale care funcționează în Iran. Există și organizații civice care se ocupă de drepturile femeilor și am rămas surprins atunci când m-am întâlnit cu una dintre reprezentantele acestora într-un context neoficial, deci în care nu era nimeni obligat să respecte anumite ritualuri, anumite protocoale și așa mai departe. M-am trezit că îmi întinde mâna și dăm mâna în văzul tuturor și nimeni nu s-a sesizat. Soțul doamnei era acolo. Nimeni nu a fost, știu eu, șocat de acest lucru. Doamna nu purta voal. De fapt, am văzut la Teheran, pe măsură ce am repetat aceste vizite, din ce în ce mai puține femei purtând voal. Am întrebat ce s a întâmplat cu fata care a fost omorâtă în bătaie undeva și mi s-a spus: „Da, înțelegeți că undeva prin munți, prin locuri îndepărtate, există suficienți fundamentaliști care pot să facă asemenea lucruri”. Dar cu acel prilej a fost un scandal, nu știu, o discuție, un moment trist, dramatic, nu știu dacă vi-l mai amintiți, dar s-a folosit prilejul, Guvernul a folosit prilejul pentru a desființa Tribunalul Islamic”, arată fostul ministru de Externe.

Pe baza acestor experiențe, profesorul a afirmat că Donald Trump nu ar cunoaște în profunzime realitățile actuale din Iran și că, mai larg, liderii americani tind să judece situațiile din această regiune prin prisma propriei mentalități și a valorilor occidentale. În opinia sa, această abordare conduce frecvent la concluzii eronate, deoarece ignoră specificul cultural, filosofic și spiritual al societăților musulmane din zonă.

”Deci spunând toate aceste lucruri, și am spus-o ca să înțelegeți pe ce mă bazez când vă răspund la întrebarea dumneavoastră. Pot spune așa, domnul Trump nu cunoaște realitățile Iranului, mai ales Iranului de astăzi, dar mai cu seamă nu înțelege, și asta nu e numai păcatul dânsului, ci în general păcatul americanilor. Nu înțelege mentalitatea, filozofia, spiritul iranienilor în mod specific și, în general, al popoarelor musulmane din acea zonă geografică. Ei încearcă, atunci când judecă lucrurile acolo, când judecă situațiile acolo, ei transferă mentalitatea lor americană și obiceiurile americane într-un mediu complet străin al acestora și trag de aici niște concluzii care mereu se văd infirmate de realitate”, a spus profesorul Adrian Severin.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.