Un proiect strategic pentru România și Europa de Sud-Est

Prin această investiție, TeraSteel adaugă peste 1,8 milioane de metri pătrați anual la capacitatea de producție națională de panouri termoizolante. Fabrica de panouri termoizolante din Lehliu-Gară deservește sudul României și piețe externe strategice precum Ucraina, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, Slovacia, Cehia, dar și Turcia, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, prin intermediul portului Constanța.

„Fabrica TeraSteel Lehliu-Gară va suplimenta capacitatea de producție a României cu peste 1,8 milioane de metri pătrați anual, consolidând poziția țării noastre ca pol regional de producție și export de soluții constructive sustenabile în Europa de Sud-Est”, a declarat Cosmin Pătroiu, Director General TeraSteel.

Noua unitate este echipată cu tehnologii de ultimă generație, optimizate pentru consum eficient de resurse, standarde ridicate de calitate și impact redus asupra mediului. Într-un context internațional marcat de presiuni logistice și volatilitate economică, investiția oferă un avantaj competitiv semnificativ: reducerea costurilor de transport, scurtarea termenelor de livrare și creșterea flexibilității operaționale.

Consolidarea lanțului industrial

TeraSteel produce în prezent panouri termoizolante, profile metalice, tablă cutată și accesorii pentru construcții industriale în trei unități de producție – două în județul Bistrița-Năsăud și una în Leskovac, Serbia. Fabrica din Lehliu-Gară completează acest ecosistem industrial, cu accent pe panouri sandwich cu miez din vată mineral și PIR, apreciate pentru performanțele superioare în ceea ce privește reacția și rezistența la foc.

„Această investiție reflectă încrederea noastră în potențialul pieței din Europa de Sud-Est și în parteneriatele solide construite în timp. Continuăm să investim în tehnologii de ultimă generație și în parteneriate durabile, pentru a livra soluții fiabile, eficiente și adaptate cerințelor dinamice ale industriei construcțiilor”, a subliniat Cosmin Pătroiu.

Impact economic și social

Implementarea proiectului a generat peste 60 de noi locuri de muncă într-o zonă cu provocări socio-economice, contribuind la dezvoltarea comunității locale și la stimularea economiei regionale.

Prin deschiderea fabricii din Lehliu-Gară, TeraSteel își reafirmă rolul deproducător strategic de materiale de construcții și își consolidează strategia de creștere sustenabilă, orientată către performanță, inovație și valoare pe termen lung pentru clienți și parteneri.

Noua investiție nu reprezintă doar o extindere de capacitate, ci un semnal clar că România poate deveni un centru regional de excelență în producția de soluții constructive moderne, eficiente și sustenabile.

Mai multe detalii despre TeraSteel: https://terasteel.ro/