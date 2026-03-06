Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a spus că vrea să elimine toate parcările gratuite administrate de Primărie. El a explicat că sunt de două ori mai multe maşini care au dreptul la gratuitate decât locuri de parcare disponibile. Primarul a făcut aceste declaraţii vineri, la o conferinţă de presă.

El a precizat că, în această situaţie, sistemul de administrare a parcărilor nu mai funcţionează bine şi ajunge să coste prea mult oraşul.

Ciucu a mai zis că, dacă numărul de gratuităţi rămâne atât de mare, nici nu mai are sens să existe sistemul de parcări plătite. În opinia lui, ar fi chiar mai ieftin pentru bucureşteni să nu mai existe administrare: locurile ar putea rămâne libere, doar marcate cu vopsea, fără angajaţi care să încaseze bani şi fără poliţişti locali care să dea amenzi.

El a dat exemplul jurnaliştilor, spunând că aproximativ 6.000 dintre ei au parcare gratuită. Ciucu a afirmat că i s-a sugerat să nu ia această facilitate de la presă pentru a nu atrage critici, dar a spus că şi el, ca primar, îşi plăteşte parcarea. În opinia lui, ar fi mai corect ca fiecare redacţie să aibă doar câteva locuri gratuite, nu sute.

Primarul a adăugat că, dacă eliminarea acestei gratuităţi va supăra presa, îşi asumă criticile, dar consideră că trebuie luate decizii corecte pentru oraş. El a spus că şi maşinile hibride şi electrice beneficiază de gratuităţi, iar împreună cu celelalte scutiri numărul total ajunge la aproximativ dublul locurilor de parcare disponibile.

„Pentru bucureşteni este mai ieftin să nu mai avem nimic, să le lăsăm pe toate la liber (…), doar le dăm cu vopsea, dar nu mai avem oameni care să încaseze parcarea, poliţişti locali care să fie blocaţi ca să dea amenzi. Întreaga infrastructură de parcări nu-şi mai justifică existenţa, dacă rămâi la un număr de gratuităţi mai mare decât numărul de parcări de două ori. Da? 6.000 de ziarişti, nu vă supăraţi pe mine, mi-au zis colegii mei: Băi, nu te lua de ziarişti, îţi pui presa în cap! Dragii mei, şi eu îmi plătesc parcarea, ca primar. 6.000. Poate găsim o formulă ca o redacţie să aibă un număr de, nu ştiu, 5, 10, dar 6.000? Sunt redacţii care au sute. Deci, dacă credeţi că de aceea trebuie eu să am hate din partea breslei dumneavoastră, că elimin această gratuitate, atunci asta să fie, dar hai să facem şi ce este corect pentru oraşul acesta! Hibridele şi electricele, cumulat cu ce am zis mai devreme, înseamnă dublu”, a anunțat Ciucu.

Primarul a subliniat că această decizie trebuie privită ca una practică, necesară pentru administrarea corectă a oraşului şi pentru echilibrarea bugetului. El a explicat că maşina pe care o conduce este hibridă, dar a precizat că nu are nimic împotriva oamenilor care folosesc astfel de maşini. Totuşi, a spus că trebuie luate decizii bazate pe realitate şi pe normalitate.

Ciprian Ciucu a arătat că, în prezent, numărul maşinilor care pot parca gratuit este de două ori mai mare decât numărul locurilor de parcare. În opinia lui, într-o astfel de situaţie, este normal să se ia măsuri pentru a echilibra bugetul.

Primarul a mai zis că, dacă gratuităţile rămân aşa cum sunt acum, sistemul de parcare ar ajunge să fie folosit mai ales de maşinile electrice, hibride şi de jurnalişti. El a subliniat însă că parcările sunt un serviciu destinat tuturor bucureştenilor, iar toţi ar trebui să aibă şanse egale să găsească un loc de parcare.

Ciucu a precizat că decizia i se pare una normală şi că, dacă va primi critici din partea presei pentru această măsură, îşi cere scuze, dar speră ca toată lumea să privească lucrurile raţional şi să susţină deciziile corecte pentru oraş.