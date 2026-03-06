Mulți proprietari sau chiriași folosesc garajul ca spațiu suplimentar de depozitare, atelier sau chiar cameră pentru hobby-uri. Deși pare o soluție practică pentru a câștiga spațiu în locuință, legislația germană prevede reguli clare privind modul în care poate fi utilizat un garaj. În anumite situații, folosirea necorespunzătoare poate duce chiar la amenzi sau alte sancțiuni.

Rolul principal al garajului este acela de a adăposti vehicule. În mod normal, acesta trebuie să fie folosit pentru parcarea mașinii sau a altor mijloace de transport.

Pe lângă vehicul, pot fi depozitate doar obiecte care au legătură directă cu utilizarea acestuia. Printre acestea se numără:

anvelope de rezervă

suporturi de bagaje pentru plafon

cricuri auto

mici cantități de lichide pentru întreținerea mașinii, precum antigel sau soluție pentru parbriz

Regulile pot diferi în funcție de regiune, deoarece unele state sau autorități locale au reglementări specifice privind garajele, iar altele includ aceste prevederi în legislația generală de construcții.

Utilizarea garajului pentru alte scopuri decât parcarea este, de regulă, limitată. Transformarea lui într-un birou, depozit general sau spațiu pentru petreceri este considerată o schimbare a destinației și poate fi sancționată.

Motivul principal este că garajele au fost concepute pentru a reduce presiunea asupra locurilor de parcare publice. Dacă acestea sunt folosite pentru alte activități, numărul de vehicule parcate pe stradă crește.

În cazul unor astfel de încălcări, autoritățile locale pot aplica amenzi. În anumite situații, sancțiunile pot ajunge până la aproximativ 500 de euro, iar autoritățile au dreptul să verifice modul în care este utilizat garajul.

Mulți proprietari își folosesc garajul pentru mici reparații auto sau pentru lucrări de întreținere. În general, acest lucru este acceptat, dar cu o condiție importantă: garajul trebuie să rămână funcțional pentru parcarea mașinii.

Cu alte cuvinte, spațiul nu trebuie ocupat permanent cu unelte, mobilier sau echipamente care împiedică introducerea vehiculului.

În plus, depozitarea combustibililor este reglementată strict. De exemplu, în anumite reglementări europene pentru garaje mici (sub aproximativ 100 m²), sunt permise doar cantități limitate de carburant, precum:

până la 200 litri de motorină

până la 20 litri de benzină

Acestea trebuie păstrate exclusiv în recipiente sigilate și rezistente la spargere, pentru a reduce riscul de incendii sau accidente.

Pentru chiriași, regulile pot fi și mai stricte. Proprietarul poate include în contractul de închiriere condiții specifice privind modul de utilizare a garajului.

Dacă aceste reguli nu sunt respectate, consecințele pot fi serioase. În cazuri extreme, încălcarea repetată a condițiilor poate duce chiar la rezilierea contractului de închiriere al locuinței.

Din acest motiv, este recomandat ca garajul să fie utilizat doar conform destinației sale principale, iar dacă există neclarități, chiriașii să discute în prealabil cu proprietarul sau administratorul imobilului.