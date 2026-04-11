Marea Britanie pregătește un plan național pentru trecerea la stare de război. Șeful forțelor aeriene, mareșalul Sir Richard Knighton, a precizat că documentul reprezintă o actualizare a ceea ce era cunoscut anterior drept „Government War Book”. Noul plan ar necesita o schimbare de mentalitate în privința rezilienței naționale și ar fi inspirat din lecțiile Războiului Rece, însă adaptat unei societăți și unei infrastructuri moderne, conform Sky News.

Marea Britanie ia în calcul măsuri împotriva așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, formată din nave petroliere supuse sancțiunilor. Deși forțele britanice nu au urcat încă la bordul acestor nave, simpla amenințare a confiscării ar fi deja produs efecte.

Potrivit lui Sir Richard Knighton, faptul că Londra este pregătită să vizeze aceste petroliere determină Rusia să le escorteze sau să le redirecționeze în afara apelor britanice. Cu toate acestea, unele nave din această flotă continuă să fie observate în largul coastelor, fără a fi oprite.

Întrebat despre posibilitatea unei intervenții directe, oficialul militar a afirmat că forțele britanice sunt pregătite pentru orice operațiune necesară.

Una dintre principalele provocări ale conducerii militare britanice este readucerea Marinei Regale, armatei și Forțelor Aeriene la un nivel ridicat de pregătire pentru conflict. Această situație este pusă pe seama deceniilor de subfinanțare din perioada post-Război Rece, sub guvernele conservatoare și laburiste de după prăbușirea Uniunii Sovietice.

Guvernul condus de premierul Keir Starmer și ministrul apărării John Healey a anunțat intenția de a crește cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB, de la puțin peste 2% în prezent. Această țintă ar urma să fie atinsă nu mai devreme de anul 2035.

În același timp, nu a fost încă publicat un plan esențial de investiții în apărare pe 10 ani, care ar trebui să stabilească achizițiile de armament și capabilitățile militare ale viitorului.

Planul de investiții, care trebuia publicat încă din toamna trecută, nu a fost lansat nici până acum, iar ministrul apărării nu a confirmat dacă acesta va fi publicat până în vara acestui an. Întârzierea generează incertitudine în industria de apărare din Regatul Unit, care așteaptă clarificarea fondurilor promise.

Sir Richard Knighton a sugerat că amânarea este legată de încercările Ministerului Apărării de a obține mai rapid fonduri suplimentare de la Trezorerie.

El a subliniat că este important ca planul final să fie unul realist și finanțat corespunzător, chiar dacă acest lucru presupune mai mult timp de elaborare, pentru ca măsurile să poată fi implementate eficient.

„Îmi doresc un plan de investiții în apărare care să fie finanțat corespunzător și să livreze ceea ce ne dorim. Dacă asta înseamnă să dureze puțin mai mult, prefer să avem ceva care funcționează și pe care îl putem pune în aplicare”, a spus el.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Conferinței de Apărare de la Londra, unde oficialul a discutat și despre alte aspecte legate de securitatea națională.

Anunțul a apărut în contextul în care actualul prim-ministru din Marea Britanie, Keir Starmer, înregistrează un nivel foarte scăzut de susținere politică în martie 2026, situat la aproximativ 24%. Potrivit datelor înregistrate de Statista, 9% din populație este indecisă cu privire la politicile acestuia, în timp ce o majoritate de 67% au subliniat că nu-l susțin.

Astfel, Starmer apare în comparațiile internaționale ale încrederii în lideri politici cu niveluri foarte reduse de susținere. Potrivit acelorași date, lista politicienilor cu încredere foarte scăzută este completată de Friedrich Merz, care înregistrează aproximativ 20% susținere, dar și Emmanuel Macron, care ajunge la circa 17% susținere.