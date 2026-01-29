Profesorul universitar și economistul Cristian Păun a analizat execuția bugetară a României pe anul 2025, concentrându-se asupra veniturilor la bugetul de stat și asupra modului în care acestea au evoluat în raport cu inflația.

Într-o postare amplă pe pagina sa de Facebook, acesta a explicat că rata inflației din 2025, estimată la 9,7% în perioada decembrie 2025 – decembrie 2024, reprezintă un reper esențial pentru evaluarea corectă a dinamicii veniturilor.

Potrivit analizei sale, orice creștere nominală a veniturilor sub acest nivel indică, în realitate, o scădere, iar doar o depășire clară a inflației ar putea fi interpretată ca un progres real.

Cristian Păun a precizat că a urmărit mai multe categorii de venituri, printre care veniturile totale, veniturile fiscale, structura principalelor taxe, veniturile nefiscale și încasările din fonduri europene.

Concluzia generală a fost că veniturile totale au crescut cu aproximativ 15% în termeni nominali și cu circa 5% în termeni reali.

Economistul a apreciat această evoluție drept o performanță firavă, mai ales în contextul unei economii a cărei valoare adăugată a avansat nominal cu peste 8%, în timp ce, în termeni reali, creșterea ar fi fost discutabilă, având în vedere nivelul ridicat al inflației.

În opinia sa, această evoluție modestă ridică semne de întrebare privind eficiența politicilor bugetare și fiscale, întrucât nu reflectă o consolidare solidă a bazei de venituri a statului, ci mai degrabă un efect mecanic al scumpirilor generalizate.

Profesorul Cristian Păun a subliniat că majorarea veniturilor bugetare nu a fost determinată în mod semnificativ de fiscalitate. El a arătat că veniturile fiscale au crescut abia ușor peste rata inflației, ceea ce indică faptul că statul a colectat mai mult în principal ca efect al scumpirilor, inclusiv al celor generate de majorarea taxelor, și nu ca urmare a unei îmbunătățiri reale a colectării.

Economistul a explicat că această situație sugerează o eficiență limitată a măsurilor de digitalizare și a eforturilor ANAF, precum și absența unor rezultate notabile în combaterea evaziunii fiscale și a contrabandei. În viziunea sa, taxele majorate au fost plătite în principal de aceiași contribuabili care respectau regulile și înainte, fără ca baza de impozitare să se lărgească semnificativ.

Analiza a mai arătat că cele mai mari creșteri peste rata inflației s-au înregistrat la taxe cu pondere redusă în totalul veniturilor, precum impozitul pe profit, impozitul pe venit și salarii sau impozitele pe proprietate.

În schimb, taxele cu greutate mare, cum sunt TVA, accizele și impozitele pe bunuri și servicii, au avut o dinamică apropiată sau chiar sub nivelul inflației, semn al unei contracții a consumului și producției, dar și al unei evaziuni în creștere.

O altă concluzie importantă a analizei a fost legată de rolul fondurilor europene. Cristian Păun a arătat că o parte semnificativă din creșterea veniturilor bugetare a provenit din absorbția fondurilor europene, nu din performanța ANAF.

Potrivit acestuia, veniturile nefiscale din fonduri europene au crescut cu aproape 80% față de acum doi ani, iar suma suplimentară atrasă reprezintă aproape jumătate din creșterea totală a veniturilor bugetare.

Economistul a susținut că această evoluție a contribuit decisiv la „salvarea” bugetului și a atras atenția că, în anii următori, corecțiile bugetare vor depinde în mare măsură de menținerea acestui ritm de absorbție.

În lipsa reformelor, avertizează el, majorarea taxelor va rămâne prociclică, va muta resurse din sectorul privat către un sector public supradimensionat și va descuraja modernizarea administrației.

În final, Cristian Păun a concluzionat că ANAF nu a demonstrat încă faptul că poate face față așteptărilor, mai ales într-o economie aflată sub presiune, și că majorarea taxelor nu reprezintă o soluție pentru modernizarea și reformarea României, ci doar o măsură temporară, cu efecte negative pe termen mediu și lung.