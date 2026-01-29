Președintele Nicușor Dan a explicat, joi seară, motivele pentru care România se află în topul statelor cu cea mai scumpă energie din Uniunea Europeană, subliniind rolul pieței libere și al nivelului de taxare.

El a arătat că, deși o țară poate dispune de resurse proprii, prețul energiei este influențat de modul în care companiile operează într-o piață liberă și de redevențele pe care acestea le plătesc, sumele rezultate fiind direcționate către bugetul național.

În același timp, Dan a subliniat că nivelul taxelor și al accizelor este esențial, acestea fiind instrumente prin care se asigură finanțarea învățământului, sănătății și a altor domenii, fără a afecta eficiența companiilor de stat.

„Sunt două părți. Prima este că, chiar dacă o țară are resurse, există o piață liberă în care contează prețul cu care operează companiile. Discuția este că, dacă ai aceste resurse, înseamnă că din redevențe obții niște bani pe care îi direcționezi în bugetul național. A doua jumătate a problemei este nivelul de taxare, pentru că, de fapt, aici este miza: cât sunt taxele, cât sunt accizele. Și aici ne întoarcem la cum echilibrăm un buget care are nevoie de bani pentru învățământ, bani pentru sănătate și, totodată, la eficiența companiilor de stat”, a explicat Nicușor Dan, în cadrul unei emisiuni difuzate de Digi24.

Nicușor Dan a menționat că percepția publică asupra taxelor este adesea mai pesimistă decât realitatea. El a explicat că, potrivit unui sondaj recent, majoritatea românilor cred că taxele pe proprietate sunt mai mari decât în alte țări din UE, deși în realitate acestea sunt mai mici.

Președintele a remarcat că există o stare generală de nemulțumire în societate, alimentată de tensiuni politice și de imagini negative privind funcționarea coaliției guvernamentale.

În ceea ce privește impactul asupra puterii de cumpărare, el a afirmat că, pe ansamblu, situația este mai bună decât se estima, datorită unui deficit care a fost redus și unei colectări mai eficiente, ceea ce înseamnă că nu există perspective de majorări de taxe în viitorul apropiat.

„În opinia publică, lucrurile par mai rele decât sunt. Am citit recent un sondaj legat de nivelul taxelor pe proprietate comparat cu UE. La întrebarea: credeți că taxele pe proprietate sunt mai mari sau mai mici? Mulți români, 67%, spuneau că sunt mai mari, deși sunt mai mici. Există o stare de tensiune în societate, multe nemulțumiri care s-au acumulat și pe anumite aspecte, cum e funcționarea coaliției, imaginea nu e perfectă. În multe chestiuni n-am avut aceeași opinie cu Guvernul, dar suntem aliniați că măsurile au fost anunțate și s-a spus de atunci că n-o să mai fie altele. Până aici, Guvernul s-a ținut de cuvânt și nu există perspectiva de majorări de taxe. În ce privește sacrificiul cu reducerea puterii de cumpărare, suntem mai bine cu deficitul. Există o ușoară colectare mai bună. Pe macroeconomic suntem mai bine decât estimam, deci nu există perspective de majorări de taxe”, a afirmat Nicușor Dan.

Referitor la impozite și taxe, Nicușor Dan a arătat că, într-o lume ideală, acestea nu ar trebui să existe, însă în contextul actual ele sunt necesare. El a apreciat reducerea taxei pe cifra de afaceri pentru marile companii, considerând că aceasta va stimula investițiile pe termen lung în România.

Președintele a explicat că analiza privind impozitele pe proprietate a fost realizată în contextul deficitului bugetar și că o parte a fost compensată prin reducerea TVA, în timp ce o altă parte a fost acoperită prin ajustări ale impozitelor locale.

Nicușor Dan a mai precizat că, în calitate de primar, trebuie să ia decizii responsabile, astfel încât localitățile să nu suporte poveri mai mari decât în 2025, menținând în același timp echilibrul bugetar.

El a subliniat că unele impozite locale pot fi direcționate către bugetul de stat sau ajustate prin diminuarea cotei din impozitul pe venit, pentru a evita creșteri inechitabile în anumite zone.