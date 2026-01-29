Subiectele legate de consumul de energie, prețurile viitoare și situația gazelor naturale sunt discutate în cadrul unei conferințe de specialitate organizate de Antena 3 CNN. La eveniment participă specialiști din domeniu, alături de ministrul Energiei și de președintele român al Autorității Europene de Reglementare în Domeniul Energiei, fiind anunțate clarificări legate de investițiile majore din sector și de efectele acestora asupra economiei.

Bogdan Ivan a declarat că, după încheierea schemei de sprijin pentru gaze naturale, la 31 martie, autoritățile vor menține ajutorul pentru aproximativ un milion de consumatori vulnerabili. Potrivit ministrului, aceștia vor primi un sprijin de 100 de lei pentru sezonul rece 2026–2027, începând cu luna octombrie.

El a explicat că măsura vizează persoanele cu venituri nete sub 2.500 de lei și că sprijinul va fi acordat pe toată durata sezonului rece, din octombrie până în martie 2027. În perioada verii, facturile sunt mai mici și nu justifică intervenția, motiv pentru care ajutorul va fi concentrat în lunile cu consum ridicat.

„Lunile octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie 2027, tot sezonul rece, pentru că în timpul verii sunt multe facturi care nici nu ajung la suma de 100 de lei și atunci nu este cazul. Vorbim de aproximativ 1.000.000 de oameni care au venituri nete sub 2.500 de lei, iar în proiecția de buget pe anul 2026 asta am prevăzut, un sprijin pentru oamenii cu veniturile cele mai mici. O formă care să nu îi ia în calcul nu poate să existe în materie de energie și gaze naturale”, a declarat ministrul.

În ceea ce privește agenții economici și evoluția prețurilor, ministrul Energiei a arătat că strategia se bazează pe creșterea producției interne și pe sporirea lichidității din piață. El a menționat intrarea în producție a centralei de la Mintia în prima jumătate a anului, finalizarea proiectului de la Iernut, unde Romgaz ar urma să înceapă producția tot în acest an, precum și alte proiecte care însumează aproximativ 2.000 de megawați până la finalul lui 2026.

Potrivit ministrului, aceste capacități noi ar trebui să conducă, în mod natural, la o scădere a prețurilor pe piața de energie. În același timp, el a precizat că autoritățile nu anticipează majorări de preț mai mari de 10% după eliminarea plafonărilor, dar rămân prudente.

„Avem deja Mintia, care va intra în producție în prima jumătate a acestui an, avem Iernut, unde Romgaz a promis că intrăm în producție tot anul acesta, și avem deja proiecte pentru aproximativ 2.000 de megawați până la finalul lui 2026. Toate acestea vor duce, în mod natural și sănătos, la scăderea prețurilor”, a explicat el.

Bogdan Ivan a arătat că urmează o discuție finală asupra mecanismelor de protecție și că, în cazul în care va exista riscul unor creșteri mai accentuate, statul ar putea interveni din nou în piață. Printre opțiuni se află inclusiv plafonarea adaosului pe lanțul de producție, transport și distribuție.

„Săptămâna viitoare vom avea o discuție finală pe acest mecanism. Dacă vedem riscul unei creșteri mai abrupte, vom lua în calcul intervenția în piață, inclusiv printr-un mecanism de plafonare a adaosului pe lanțul de producție, transport și distribuție”, a spus Ivan.

Referitor la prosumatori, ministrul Energiei a precizat că legea adoptată anul trecut de Parlament a fost retrimisă pentru reanalizare de președintele României. El a spus că forma revizuită este mai echilibrată și mai complexă, urmând ca modificările să fie clarificate în perioada următoare.