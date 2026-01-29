Președintele Consiliului Județean Ilfov și al filialei PNL Ilfov, Hubert Thuma, a transmis joi, 29 ianuarie, un mesaj în care a subliniat nevoia de transparență și continuitate în alocările bugetare pentru administrațiile locale.

Potrivit acestuia, așteptările pentru bugetul de stat pe 2026 sunt similare celor exprimate de primari și președinți de consilii județene din întreaga țară: claritate privind transferurile de la bugetul central către comunități și asigurarea continuității pentru proiectele de investiții deja începute.

Thuma a precizat că administrațiile locale nu doresc ca resursele generate în comunitățile lor să fie preluate de bugetul central, menționând că autonomia locală trebuie păstrată. El a amintit de afirmațiile fostului primar al Oradiei, Ilie Bolojan, potrivit cărora administrațiile locale trebuie să dețină resursele necesare pentru a oferi rezultate concrete cetățenilor.

În cazul Ilfovului, situația este însă mai complicată. Regiunea București–Ilfov funcționează ca un singur organism economic și social, dar este finanțată printr-un mecanism fiscal învechit, care generează dezechilibre structurale.

Hubert Thuma a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că județul suportă costuri metropolitane – pentru școli, creșe, spitale, drumuri, apă-canal și mediu – pentru o populație în creștere accelerată, confirmată și de datele Eurostat.

Cu toate acestea, o parte semnificativă a veniturilor fiscale generate de rezidenții Ilfovului ajunge la București, din cauza regulii de colectare a impozitului pe venit la sediul angajatorului sau la punctul de lucru al acestuia.

Ca exemplu, Hubert Thuma a menționat că peste 127.000 de ilfoveni lucrează în Capitală, iar impozitul pe venit asociat salariilor lor, de peste 1,18 miliarde de lei anual, este virat Municipiului București.

În 2025, deși legea bugetului de stat prevedea ca Ilfovul să primească 1,5% din impozitul pe venit global repartizat Primăriei Generale, județul a încasat efectiv aproximativ 100 de milioane de lei.

Președintele CJ Ilfov s-a declarat de acord cu propunerea primarului general Ciprian Ciucu privind crearea unui buget unic metropolitan pentru regiunea București–Ilfov, subliniind că, până la o reorganizare administrativ-teritorială, ar fi corect ca repartizarea impozitului pe venit global să se facă proporțional cu populația.

Într-un astfel de model, Ilfovul ar trebui să primească de cel puțin cinci ori mai mult decât în 2025.

Hubert Thuma a afirmat că își va apăra în mod ferm interesele cetățenilor județului și a avertizat că un Ilfov nefuncțional va afecta grav Bucureștiul, generând probleme în trafic, colectarea deșeurilor și eficiența administrativă. El a punctat că menținerea actualului cadru de finanțare reprezintă o alegere politică care avantajează un model administrativ ineficient în Capitală și împiedică dezvoltarea modernă a județului Ilfov.