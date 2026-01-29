Bugetul Ilfovului, subiect de discuție înaintea finalizării bugetului național. Hubert Thuma critică mecanismul fiscal învechit
Președintele Consiliului Județean Ilfov și al filialei PNL Ilfov, Hubert Thuma, a transmis joi, 29 ianuarie, un mesaj în care a subliniat nevoia de transparență și continuitate în alocările bugetare pentru administrațiile locale.
Potrivit acestuia, așteptările pentru bugetul de stat pe 2026 sunt similare celor exprimate de primari și președinți de consilii județene din întreaga țară: claritate privind transferurile de la bugetul central către comunități și asigurarea continuității pentru proiectele de investiții deja începute.
Thuma a precizat că administrațiile locale nu doresc ca resursele generate în comunitățile lor să fie preluate de bugetul central, menționând că autonomia locală trebuie păstrată. El a amintit de afirmațiile fostului primar al Oradiei, Ilie Bolojan, potrivit cărora administrațiile locale trebuie să dețină resursele necesare pentru a oferi rezultate concrete cetățenilor.
În cazul Ilfovului, situația este însă mai complicată. Regiunea București–Ilfov funcționează ca un singur organism economic și social, dar este finanțată printr-un mecanism fiscal învechit, care generează dezechilibre structurale.
Hubert Thuma a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că județul suportă costuri metropolitane – pentru școli, creșe, spitale, drumuri, apă-canal și mediu – pentru o populație în creștere accelerată, confirmată și de datele Eurostat.
Cu toate acestea, o parte semnificativă a veniturilor fiscale generate de rezidenții Ilfovului ajunge la București, din cauza regulii de colectare a impozitului pe venit la sediul angajatorului sau la punctul de lucru al acestuia.
Necesitatea unui buget metropolitan și echitatea fiscală
Ca exemplu, Hubert Thuma a menționat că peste 127.000 de ilfoveni lucrează în Capitală, iar impozitul pe venit asociat salariilor lor, de peste 1,18 miliarde de lei anual, este virat Municipiului București.
În 2025, deși legea bugetului de stat prevedea ca Ilfovul să primească 1,5% din impozitul pe venit global repartizat Primăriei Generale, județul a încasat efectiv aproximativ 100 de milioane de lei.
Președintele CJ Ilfov s-a declarat de acord cu propunerea primarului general Ciprian Ciucu privind crearea unui buget unic metropolitan pentru regiunea București–Ilfov, subliniind că, până la o reorganizare administrativ-teritorială, ar fi corect ca repartizarea impozitului pe venit global să se facă proporțional cu populația.
Într-un astfel de model, Ilfovul ar trebui să primească de cel puțin cinci ori mai mult decât în 2025.
Hubert Thuma a afirmat că își va apăra în mod ferm interesele cetățenilor județului și a avertizat că un Ilfov nefuncțional va afecta grav Bucureștiul, generând probleme în trafic, colectarea deșeurilor și eficiența administrativă. El a punctat că menținerea actualului cadru de finanțare reprezintă o alegere politică care avantajează un model administrativ ineficient în Capitală și împiedică dezvoltarea modernă a județului Ilfov.
Postarea integrală a președintelui CJ Ilfov
„În aceste zile, în spațiul public se discută intens despre Bugetul de stat pe 2026. Pentru administrațiile publice locale, așteptările mele, ca președinte al Consiliului Județean Ilfov, sunt aceleași ca ale primarilor și președinților de consilii județene din toată țara: Claritate în privința transferurilor de la bugetul de stat către comunități și continuitate pentru investițiile începute.
Nu ne dorim ca sumele produse în comunitățile noastre să fie „confiscate” de bugetul central/de stat și nu vrem să avem mai puțină autonomie locală. Cum spunea și domnul Bolojan în 2017, pe când era primar la Oradea: Administrația locală trebuie să aibă resursele necesare pentru a livra rezultate.
În cazul Ilfovului, situația este și mai complexă.
Regiunea București–Ilfov funcționează ca un singur organism economic și social, dar este finanțată printr-un mecanism fiscal depășit, care a creat un dezechilibru structural: Ilfovul suportă costuri metropolitane (școli, creșe, spitale, drumuri, apă-canal, mediu) pentru o populație în creștere accelerată, confirmată chiar de datele Eurostat la nivel european, în timp ce o parte majoră din resursa fiscală asociată veniturilor rezidenților săi ajunge în București, prin regula colectării Impozitului pe Venit la sediul angajatorului sau la punctul de lucru al acestuia.
Un exemplu clar: Din datele noastre, 127.284 de ilfoveni lucrează în Capitală. Potrivit INS, salariul mediu brut pe București este de 11.928 lei, iar impozitul pe venit lunar este de 775 lei. Rezultatul? Un impozit pe venit anual de 1,18 miliarde lei este virat Municipiului București de ilfovenii care lucrează în București (impozit 775 x 127.284 nr. salariați x 12 luni = 1.183.741.200 lei).
În 2025, Ilfovul ar fi trebuit să primească, conform Legii bugetului de stat, 1,5% din IVG-ul repartizat Primăriei Generale, dar în realitate am primit în jur de 100 milioane RON.
Soluția? De principiu, sunt de acord cu Primarul General Ciprian Ciucu privind nevoia unui buget unic metropolitan pentru regiunea București-Ilfov. Până la reorganizarea administrativ-teritorială, ar fi corect să existe un buget total București–Ilfov, iar repartizarea IVG între cele două entități să se facă proporțional cu populația. Într-un astfel de model, Ilfovul ar trebui să primească cel puțin de 5 ori mai mult din impozitul pe venit global decât în 2025.
Datoria mea față de cetățenii județului Ilfov, care m-au ales în 2024, este să le apăr interesele. Și asta sunt hotărât să fac.
În plus, să se știe: Fără un Ilfov funcțional, Bucureștiul se va sufoca în trafic, deșeuri și ineficiență. Menținerea actualului cadru de finanțare este o alegere politică ce favorizează un model administrativ falimentar în București, în detrimentul unei dezvoltări moderne în Ilfov”, a scris Hubert Thuma pe pagina sa de socializare.
