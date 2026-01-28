Liviu Mihaiu a spus că administrația locală funcționează la fel de prost ca administrația centrală și că rezultatul se vede în proiecte care nu au legătură cu realitatea din teren. El a afirmat că se fac lucrări disproporționate și inutile, incompatibile atât estetic, cât și economic.

Ca exemplu, a povestit că într-un sat a fost construit un pod de câteva ori mai mare decât ar fi fost necesar pentru o simplă „gârlă”.

Liviu Alexa a continuat ideea și a vorbit despre un sat din județul Cluj unde autoritățile locale au cumpărat un autobuz electric de aproximativ 200.000 de euro, folosind fonduri din PNRR. El a spus că valoarea autobuzului ar fi mai mare decât valoarea întregului sat și a pus sub semnul întrebării utilitatea unei astfel de achiziții într-o comunitate cu probleme de bază.

Liviu Mihaiu: Deci administrația locală, ca și statul român central, e la fel de nefuncțională. Atenție! Și cum zicea Liviu Alexa, fac tot felul de nebunii. Deci fac numai monstruozități care sunt incompatibile și estetic și sustenabil economic. Fac poduri mai mari decât e gârla. La tata în sat au făcut un pod de trei ori mai mare decât îi trebuie unei gârle. Liviu Alexa: Într-un sat din Cluj și-au cumpărat autobuz electric de 200.000 de euro din PNRR. Sunteți nebuni?! Deci, e mai valoros decât tot satul.

Liviu Mihaiu a adus în discuție un exemplu din Japonia, unde transportul public este adaptat inclusiv pentru un singur elev. Liviu Alexa a răspuns că situația nu este comparabilă, explicând că multe sate din România au încă toalete în curte, școli prost încălzite și copii care învață în condiții precare.

El a mai menționat un caz din județul Argeș, unde o primărie a construit o piscină prezentată drept olimpică, dar cu doar câteva culoare. Alexa a spus că astfel de investiții sunt făcute mai degrabă pentru imaginea primarilor, nu pentru nevoile reale ale comunității.

Liviu Mihaiu: Dacă e pentru școală, știi cum e, Liviu, la japonezi. De exemplu, trenul japonez oprește într-o stație în Cuca Măcăii să ia un singur elev. Liviu Alexa: Trenul oprește să ia un singur elev, dar 200.000 de euro într-un sat cu WC în curte și săracii copii mor de frig … N-au de niciunele și scriu pe bănci scrijelite, aia e prioritatea? Mai este un alt caz, cred că în Argeș, și-a făcut piscină olimpică cu trei, numai cu trei rânduri. Atâta s-a putut. Da? Nu e chiar olimpică, dar nu contează acum, e olimpică. Atât a vrut el ca primar să aibă cică copiii. Probabil că merge el cu doamna, seara mai fac o băiță și Dumnezeu să-i ajute.

Liviu Alexa a ridicat problema reformei instituțiilor și a întrebat cum poate fi făcută aceasta atunci când oamenii puși în poziții-cheie sunt șantajabili. El a spus că există situații în care liderii politici sunt presați de primari și parlamentari și că, în aceste condiții, schimbarea reală devine imposibilă.

În acest context, Alexa a afirmat că presiunea politică blochează orice tentativă de reformă serioasă, inclusiv în comisiile parlamentare sau în structuri sensibile ale statului. El a sugerat că problema nu este legată de un nume anume, ci de mecanismul general prin care funcționează politica românească.

Liviu Alexa: Cum să facem reforma Liviu? Cum să punem oameni în Comisia SRI și SIE, valizi, integri, când ei sunt șantajabili? Cum, când un premier, nu contează că e Bolojan, când un președinte de partid este șantajat de primari, n-ai cum să faci această reformă. Ce să faci să-i arestezi pe toți? Eu sunt de acord cu asta. Adică îți vine parlamentarul și zice bă președinte, pe mine m-a pus primarul din XYZ, te ia dracu, facem revoltă, nu te mai votăm, te dăm jos de la partid.

Liviu Mihaiu a spus că România suferă de o problemă pe care a numit-o boală națională, și anume contraselecția. El a afirmat că, în politică, contează mai mult loialitatea decât competența, un mecanism pe care l-a comparat cu practicile din perioada Partidului Comunist Român.

Potrivit lui Mihaiu, politicienii incompetenți își aleg colaboratori și mai slabi, tocmai pentru a nu fi puși în dificultate. El a dat exemplul Educației și a spus că, deși există profesioniști recunoscuți, aceștia nu sunt luați în considerare pentru funcții importante.

Mihaiu a comparat situația din România cu cea din alte țări din regiune, afirmând că o simplă privire asupra CV-urilor miniștrilor din Cehia, Ungaria sau Slovacia arată diferențe clare de pregătire și experiență.