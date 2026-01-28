Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că în cursul anului viitor va fi finalizată supralărgirea și întregul sistem rutier pe toată Prelungirea Ghencea. În schimb, lucrările la noua linie de tramvai și la park & ride-ul de la Pasajul Domnești sunt estimate să fie încheiate în primăvara anului 2028.

Edilul precizează că proiectul presupune o intervenție amplă, desfășurată pe mai multe tronsoane, cu lucrări rutiere, de utilități și de transport public realizate etapizat.

Primarul Capitalei afirmă că a primit mai multe sesizări legate de organizarea șantierelor, accesul în zonă și siguranța pietonilor. Acesta a transmis constructorilor un termen scurt pentru remedierea situațiilor semnalate.

În cazul în care măsurile nu vor fi respectate, edilul a anunțat că vor fi aplicate amenzi pentru nerespectarea condițiilor de organizare a șantierelor.

„Mă implic personal şi coordonez discuţiile pentru deblocarea lucrărilor la Prelungirea Ghnecea. Am adus astăzi la masă toate părţile implicate (Apa Nova, Distrigaz, Comp. de Iluminat Public, Primăria Sectorului 6, Direcţia Generală de Investiţii, Trustul Metropolitan de Construcţii şi constructori) şi am evaluat situaţia tronson cu tronson pentru a debloca lucrările”, anunţă primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Potrivit informațiilor prezentate de primar, Prelungirea Ghencea va fi lărgită la patru benzi, câte două pe fiecare sens. Proiectul include o linie dublă de tramvai, construită de la zero, piste de biciclete, trotuare, spații verzi și iluminat cu led.

De asemenea, cablurile vor fi îngropate în subteran, iar intersecțiile vor fi dotate cu semafoare inteligente, menite să contribuie la fluidizarea traficului. Valoarea lucrărilor la infrastructura rutieră este estimată la 45,2 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din bugetul local.

Proiectarea este realizată integral, curățarea amplasamentului este finalizată în proporție de 80%, iar exproprierile și lucrările de demolare sunt aproape de final, cu un grad de 95%.

În ceea ce privește utilitățile, lucrările de iluminat sunt realizate în proporție de 16%, cele de telecomunicații în proporție de 26%, iar lucrările la apă și canalizare și la noua linie de tramvai sunt la aproximativ 2,7%.

Pe tronsonul 1, cuprins între capătul tramvaiului 41 și strada Brașov, lucrările sunt aproape finalizate, cu excepția intersecției. Recepția este programată pentru luna aprilie.

Primarul menționează că durata mare a lucrărilor a dus la necesitatea unor reparații suplimentare înainte de recepție. Intersecțiile de la capătul tramvaiului 41 și de la strada Brașov urmează să fie realizate în anul 2027.

Pentru tronsonul 2, situat între strada Brașov și strada Râul Doamnei, partea rutieră este finalizată și a fost deja recepționată. În prezent se lucrează la linia de tramvai.

Constructorul și-a asumat finalizarea lucrărilor la infrastructura de tramvai până în luna octombrie 2026.

Pe tronsoanele 3 și 4, care acoperă zonele dintre străzile Râul Doamnei, Valea Oltului și Mărăcineni, se lucrează în prezent la relocarea rețelelor de utilități.

Primarul anunță că va fi necesară închiderea și devierea traficului timp de aproximativ patru luni în zona străzii Ghidigeni, pentru înlocuirea a trei conducte mari ale Apa Nova. Situația va fi analizată de Comisia Tehnică de Circulație pentru stabilirea variantelor alternative de trafic. Lucrările la sistemul rutier pe tronsonul 3 ar putea începe la 1 martie, iar pe tronsonul 4 sunt programate pentru anul 2027.

Pentru tronsonul 5, cuprins între strada Mărăcineni și Pasajul Domnești, lucrările de supralărgire vor fi realizate de CNAIR. Primăria Capitalei va amenaja în zonă un nod intermodal de tip park & ride.

Acesta va avea o suprafață de aproximativ 6.500 de metri pătrați și o capacitate de 470 de locuri acoperite, la care se adaugă 20 de locuri pentru persoane cu dizabilități și 50 de locuri dotate cu stații de încărcare pentru mașini electrice. Pentru realizarea acestui obiectiv este necesară elaborarea unui PUZ și obținerea certificatului de urbanism.

Primarul Capitalei precizează că valoarea lucrărilor la infrastructura rutieră este de 45,2 milioane de lei, bani alocați din bugetul local. Amenajarea șinelor de tramvai are un cost total de 123,5 milioane de lei, din care 87 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile.

Construcția noului park & ride de la Pasajul Domnești este estimată la 62,2 milioane de lei.

Edilul afirmă că va urmări ca șantierele să respecte condițiile impuse și normele de siguranță, în special cele care vizează protecția pietonilor.