Fostul prim-ministru al României, Adrian Năstase, și-a lansat săptămâna trecută volumul numit „Arta de a conduce”. În cadrul evenimentului, care a fost difuzat pe canalul de YouTube ”HAI România”, au participat Sorin Grindeanu, istoricul Florin Abraham și jurnalistul Dan Constantin.

La lansarea de carte s-a discutat despre ce înseamnă cu adevărat leadership-ul într-o eră dominată de zgomot și viteză. Evenimentul a pus față în față două lumi: politica profundă, a construcției instituționale (NATO, UE), și politica „de 12 secunde” a prezentului.

Adrian Năstase a afirmat că, în opinia sa, viața politică și intelectuală din ultima perioadă a fost puternic influențată de pragmatism, mai ales în rândul partidelor. El a apreciat că această orientare spre pragmatism presupune compromisuri și soluții menite să împace diverse interese, însă a subliniat că asemenea abordări nu mai aduc speranță sau optimism. În viziunea lui, societatea ajunge astfel într-o stare de frustrare, iar în asemenea condiții lucrurile tind să evolueze nefavorabil.

”În ultima vreme, viața politică, intelectuală, a fost dominată, mai ales, cel puțin pentru partide, de ceea ce a însemnat pragmatismul. Trebuie să fii pragmatic. Trebuie să fii pragmatic pentru a face compromisuri, pentru a găsi anumite soluții care să ne mulțumească și pe unii și pe alții în egală măsură. Formele de pragmatism care, până la urmă, nu mai creează speranță, nu creează optimism și societatea ajunge într-o anumită stare de frustrare și, în aceste condiții, sigur că lucrurile merg rău, se întâmplă lucruri”, a spus Adrian Năstase.

El a susținut că ar fi necesar să se înțeleagă faptul că fragmentarea intereselor și politicilor europene creează nevoia unei clarificări ideologice, inclusiv în interiorul partidelor din România și al PSD. A arătat că, în opinia sa, teme precum LGBT sau problemele de mediu, devenite prioritare pentru partidele de stânga din Occident, nu au aceeași relevanță pentru stânga actuală din România. Din acest motiv, a apreciat că este nevoie de o adaptare.

”Probabil că ar trebui să înțelegem că această fragmentare la nivelul intereselor șli politicilor europene generează nevoia unei clarificări din punct de vedere ideologic și la nivelul partidelor din România, inclusiv la nivelul PSD. În mod evident, LBGT-ul, problemele de mediu care sunt acum interesante pentru partidele de stânga din Occident care au depășit sau nu, o să vedem, unele dintre problemele clasice ale partidelor de stânga nu sunt relevante, în mod categoric, pentru stânga de astăzi din România. Și atunci e nevoie de o adaptare”, a continuat acesta.

Întregul eveniment de lansare a cărții poate fi vizualizat mai jos.