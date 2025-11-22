Adrian Năstase a anunțat că a fost supus unei operații complexe la umărul drept, efectuată recent la Spitalul de Ortopedie Foișor. El a precizat că intervenția a necesitat o pregătire medicală avansată, menționând echipa coordonată de dr. Șerban Dragoș Ioveanu, managerul unității sanitare.

În mesajul său, Năstase a spus că medicii au gestionat întregul proces cu grijă și profesionalism, de la diagnostic până la tratamentul postoperator.

Fostul prim-ministru a afirmat că urmează o perioadă mai lungă de recuperare, iar încrederea în echipa medicală îi oferă siguranță pentru etapele care urmează. El a descris operația ca fiind una dificilă și a subliniat că sprijinul medicilor i-a oferit echilibru și optimism în contextul recuperării.

Adrian Năstase a transmis că experiența de la Spitalul Foișor contrazice percepțiile negative despre sistemul medical de stat. El a afirmat că a găsit acolo medici foarte bine pregătiți și echipe dedicate. În mesajul său, Năstase a spus că intervenția și îngrijirea au fost gestionate impecabil, iar fiecare etapă a procedurii medicale i-a oferit siguranță.

El a precizat că a fost tratat cu responsabilitate și empatie, remarcând modul în care personalul medical a colaborat pentru intervenția la umăr. Năstase a mulțumit public echipei de la Foișor pentru implicare și profesionalism, precum și pentru modul în care a fost organizat tratamentul aferent operației.

Fostul premier a arătat că, în contextul criticilor la adresa sistemului medical de stat, experiența de la Foișor arată că există și echipe bine pregătite, care lucrează cu respect față de pacient. El a menționat că s-a simțit în permanență în siguranță și a fost tratat cu seriozitate.

„Doresc să adresez public mulțumiri domnului doctor Șerban Dragos loveanu, managerul Spitalului de ortopedie Foișor, și echipei sale de profesioniști, pentru grija, dedicarea și profesionalismul de care au dat dovadă în cadrul intervenției chirurgicale pe care am efectuat-o zilele trecute la umărul drept – o operație complicată, care a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel. Urmează o perioadă mai lungă de recuperare, însă faptul că am beneficiat de îngrijirea unei echipe atât de bine pregătite îmi oferă încredere, optimism și siguranța că sunt pe drumul cel bun. Într-o perioadă în care sistemul medical de stat este adesea criticat, experiența mea de la Spitalul Foișor demonstrează că există medici excepționali și echipe care își desfășoară activitatea cu responsabilitate, empatie și respect față de pacient. Am simțit în permanență că sunt pe mâini sigure, susținut și tratat cu seriozitate. Le mulțumesc pentru implicare, profesionalism și pentru modul impecabil în care au gestionat întregul proces, de la diagnostic până la intervenție și îngrijirea post-operatorie”, a transmis Năstase.