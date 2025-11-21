Din cuprinsul articolului Gala Capital Performeri din Sănătate – eveniment dedicat excelenței medicale

Ajunsă la cea de-a treia ediție, Gala Capital Performeri din Sănătate s-a consolidat ca un eveniment de referință în recunoașterea valorii și profesionalismului din sistemul medical românesc.

Organizată anual, gala pune în lumină realizările deosebite ale medicilor și ale altor specialiști din domeniul sănătății, dar și proiectele inovatoare și inițiativele cu impact major derulate de instituții și companii – publice și private – care contribuie la modernizarea sistemului sanitar și la creșterea calității vieții pacienților din România.

În cadrul evenimentului a fost prezentată și ediția din acest an a Top 100 Performeri din Sănătate, un clasament dedicat celor care au avut contribuții semnificative în domeniul medical pe parcursul anului 2025.

Publicul a putut urmări în direct gala, beneficiind astfel de o perspectivă imediată asupra momentelor-cheie, a premiilor acordate și a discursurilor invitaților.

Evenimentul a continuat tradiția de a celebra excelența, inovația și dedicarea celor care transformă sistemul medical românesc.

În cadrul galei, unul dintre premii a fost dedicat unui pionier al chirurgiei cardiovasculare din România – un nume care a influențat semnificativ acest domeniu, atât prin intervențiile sale, cât și prin formarea noilor generații.

Premiul pentru modernizarea și dezvoltarea chirurgiei cardiovasculare i-a revenit Prof. Univ. Dr. GRIGORE TINICĂ – Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iași.

Cu peste 10.000 de intervenții și numeroase proceduri realizate în premieră la nivel național și regional, profesorul dr. Grigore Tinică este considerat unul dintre cei mai valoroși chirurgi cardiovasculari din România.

Activitatea sa nu se limitează la sala de operație: profesorul s-a implicat activ în managementul instituției, în modernizarea infrastructurii medicale și în formarea noilor generații de specialiști, contribuind la consolidarea unui adevărat ecosistem al excelenței în domeniul medical.

Dl dr Grigore Tinică nu a putut fi alături de noi, dar ne-a transmis un mesaj video.

