Ziua Națională de la Alba Iulia nu a mai fost doar despre ceremonie și unitate, ci despre o confruntare politică deschisă.

Două coloane de susținători, doi lideri care nu și-au mai vorbit, huiduieli și tensiuni – toate au arătat public ceea ce se contura de luni bune: despărțirea definitivă dintre George Simion și Călin Georgescu. Așa-numitul „pol suveranist unit” s-a spart sub ochii tuturor, lăsând la vedere un electorat deja fragmentat, legat mai degrabă de revoltă și emoție decât de o doctrină coerentă.

În locul unei mișcări consolidate, s-au afișat facțiuni rivale care se bat pentru aceiași simpatizanți: oameni nemulțumiți, atrași de discursuri contondente și de promisiunea unei opoziții dure față de „sistem”.

În analiza lui Mugur Ciuvică, diferența dintre cei doi e simplă și dură. George Simion dispune de o structură politică reală, AUR, cu membri, organizații și capacitatea de a scoate oameni în stradă.

Călin Georgescu rămâne un personaj solitar, înconjurat de un nucleu restrâns de susținători fideli, mai degrabă atașați de figura sa decât de un proiect politic.

„Mie mi-e clar, din cum se manifestă, că Simion are, până la urmă, într-un fel sau altul, un partid. Are și un număr mai important de oameni cu care poate să mai iasă în stradă din când în când, mai poate să facă manifestații, inclusiv manifestații ca asta de la Alba Iulia. Georgescu e singurel, el e cu două-trei sute de `daci liberi` care se țin după el tot timpul. Că merge la Poliție, că merge la Alba Iulia – sunt aceeași oameni”. – Mugur Ciuvică, analist politic.

Ruptura nu este recentă, ci doar a devenit vizibilă. Georgescu se consideră trădat, iar tentativele de reconciliere făcute mai mult pentru imagine au eșuat rapid.

„Eu am văzut, de ceva vreme, că e o ruptură între ei și, din ce am înțeles până acum, Georgescu este foarte supărat. Cumva se simte trădat. Nu știu, în psihozele lui, se simte trădat de Simion” – Mugur Ciuvică, analist politic.

George Simion țintește guvernarea și recunoașterea politică instituțională, în timp ce Georgescu persistă într-o zonă de discurs radical, aproape mistic, fără intenția sau capacitatea de a construi un vehicul politic viabil.

„Mie mi s-a părut astăzi că Simion, la un moment dat, s-a gândit că poate i-ar folosi să facă o mică horă, o mică împăcare cu Georgescu, dar Georgescu nu a vrut”. – Mugur Ciuvică, analist politic.

Potrivit politologului Sergiu Mișcoiu, relația dintre cei doi nu a fost niciodată o prietenie politică, ci un pact temporar de oportunitate.

Ascensiunea surprinzătoare a lui Georgescu la alegeri a zdruncinat poziția lui Simion, care a realizat că nu mai este singurul purtător de radicalism naționalist.

„Domnul Călin Georgescu a avut o traiectorie surprinzătoare la alegerile de acum un an, așa cum știm, și primul surprins a fost George Simion, care i-a căzut victimă. De unde era sigur că ajunge al doilea, a ajuns pe locul patru, dacă ne amintim” – Sergiu Mișcoiu, politolog.

De teamă că și-ar putea pierde șansa politică, liderul AUR a mimat apropierea, folosind notorietatea și aura de „vocea poporului” a lui Georgescu pentru a-și consolida propria candidatură.

După încheierea ciclului electoral, echilibrul s-a schimbat: Georgescu nu mai mobilizează masele așa cum o făcea, iar pentru Simion a devenit mai mult o povară simbolică decât un aliat util. De aici efortul de a se repoziționa spre un naționalism mai „cuminte”, păstrând însă votanții câștigați cu ajutorul fostului partener.

„A înțeles că radicalitatea și combinatorica externă a domnului Georgescu funcționează și apoi a făcut un joc în sensul în care, știind că riscă să nu poată candida, a mimat că este un apropiat – chiar un supus – până ce a reușit să ajungă candidatul natural susținut de Georgescu, cu șanse mari, așa cum știm, pe care Simion le-a avut la funcția de președinte al României după alegeri” – Sergiu Mișcociu, politolog.

Specialiștii confirmă că cei doi lideri nu au avut niciodată exact același public. Mesajul lui Călin Georgescu se adresa unei nișe mai radicale, cu accente identitar-religioase și o retorică aproape mesianică. George Simion a vorbit mai direct, mai agresiv, într-un limbaj mobilizator, similar galeriilor de fotbal – ușor de înțeles și ușor de reprodus în masă.

„După alegeri, evident că în acest context nu putea să mai rămână un urmaș loial al lui Călin Georgescu, întrucât domnul Georgescu nu mai are ce să mai aducă, în afară de un anumit tip de morgă politică. Într-un fel, el este un martir al cauzei naționaliste și poate fi folosit în acest sens, dar nu mai este nici pe departe cel care mobiliza masele până la refuz, isterizându-le, creând inclusiv o fervoare de tip religios sau libidinal în jurul persoanei sale. Acele momente au apus” – Sergiu Mișcociu, politolog.

În prezent, aceste segmente se separă din nou, dar cu o diferență majoră: Georgescu nu mai are o competiție electorală în care să-și poată testa forța, fiind prins și în dificultăți juridice, pe când Simion păstrează „legitimitatea politică activă”.

„George Simion încearcă să devină la o matcă mai naționalist-cumpătată, încercând totuși să mențină zestrea electorală moștenită de la Călin Georgescu. E greu să se debaraseze complet de Călin Georgescu, în același timp nu mai dorește să fie într-o poziție de inferioritate față de acesta, așa cum a fost în prima parte a anului 2025”- Sergiu Mișcociu, politolog.

Pentru sociologul Adrian Hatos, suveranismul românesc este mai degrabă o afacere politică decât o mișcare autentică de masă. Estimează că aproximativ 33–40% din electorat este predispus la un vot de tip protestatar, similar cu curentele MAGA din SUA, Brexit în Marea Britanie sau AfD în Germania. Acest bazin reprezintă „premiul” pentru diverși antreprenori politici care investesc în lideri carismatici, capabili să canalizeze nemulțumirea colectivă.

Hatos respinge ideea că aceste mișcări apar spontan „de la firul ierbii”: în spatele lor există finanțări, rețele și strategii, inclusiv cu posibile legături externe compatibile cu logica războiului informațional. Sciziunile apar, spune el, nu din motive doctrinare, ci din conflictul clasic pentru putere și bani – adică pentru controlul resurselor și al influenței.

Avocata Eliza Ene Corbeanu observă că spațiul suveranist s-a transformat într-un culoar supraaglomerat, unde tot mai mulți politicieni încearcă să demonstreze cine este „cel mai autentic patriot”. Competiția nu mai vizează proiecte sau soluții, ci etichetele de identitate și spectacolul de stradă, preluat până la nivelul susținătorilor, care reproduc conflictul liderilor în huiduieli și invective.

Aici se naște paradoxul: suveranismul vorbește despre unitate națională, dar produce dezbinare între propriile sale tabere.

Spectacolul nu mai șochează. Costume populare folosite ca decor, discursuri stridente și lozinci au devenit rutină. Electoratul deja fidel acestor curente nu pare să-și schimbe opțiunile, indiferent de scandaluri. Singurul test real ar fi ajungerea suveraniștilor la putere, când electoratul ar analiza nu vorbele, ci rezultatele concrete.

„Culoarul acesta al suveranismului, deși din punctul meu de vedere a căpătat o nuanță peiorativă și nu ar trebui să fie așa, a devenit extrem de aglomerat. Pe el vor să alerge acum foarte mulți oameni politici care au înțeles că este noul trend în materie electorală. Oamenii se simt atrași de politicieni care vorbesc despre identitate națională, despre suveranism, fără să descrie neapărat aceste concepte” – Eliza Ene Corbeanu, avocat.

Politologul Remus Pricopie vede situația ca parte dintr-un ciclu cunoscut în România: partide radicale care cresc rapid „ca un cozonac”, apoi se fracturează și se dezumflă, așa cum s-a întâmplat cu PRM-ul lui Corneliu Vadim Tudor. Ruptura dintre Simion și Georgescu indică o nouă etapă de rearanjare internă în AUR și în zona extremistă, dublată de conflicte mai vechi cu alte figuri precum Diana Șoșoacă sau Claudiu Târziu.

Iar faptul că tensiunile au explodat chiar la Alba Iulia, un loc simbol al unității naționale, este văzut ca un gest grav: sărbătoarea a fost confiscată pentru lupte de orgolii.

Pe termen scurt, efectul este redus, inclusiv la București, unde lupta electorală se poartă pe alte axe, iar zona suveranistă este oricum slab reprezentată printr-un singur candidat cu șanse reale. Riscul adevărat este însă demobilizarea: alegători dezamăgiți, care aleg să nu mai voteze deloc sau migrează către alte opțiuni.