În același timp, Vlad Gheorghe și-a declarat sprijinul pentru candidatul PNL, Ciprian Ciucu, decizia fiind confirmată de surse politice pentru Mediafax. Retragerea lui intervine într-un moment în care competiția pentru Primăria Capitalei este foarte strânsă, iar voturile candidaților independenți sau ale partidelor mai mici pot influența decisiv rezultatul final.

Un sondaj AtlasIntel pentru HotNews, publicat luni, arată că Daniel Băluță, candidatul PSD, și Anca Alexandrescu, independentă susținută de AUR, conduc în intențiile de vot ale bucureștenilor, diferența dintre ei fiind de doar 0,1%, Ciprian Ciucu fiind foarte aproape, la 1,5%. Vlad Gheorghe se situa în sondajele recente între 1% și 3%.

Vlad Gheorghe a ajuns în Parlamentul European în mandatul 2019-2024, pe listele USR PLUS, ocupând locul rămas vacant de Clotilde Armand, care a câștigat Primăria Sectorului 1. La începutul anului 2024, Vlad Gheorghe a demisionat din USR după un scandal intern și a candidat ca independent pentru un nou mandat de europarlamentar, fără a obține suficiente voturi pentru a se reconfirma la Bruxelles.

Candidatura sa la Primăria Generală a Capitalei a fost anticipată încă din perioada în care Gheorghe a apărut public alături de Nicușor Dan, atât în campaniile electorale, cât și după ce acesta a câștigat funcția de primar general. Profilul său de fost europarlamentar și proximitatea față de actualul primar au alimentat speculațiile privind o posibilă candidatură, mai ales pe fondul tensiunilor din interiorul USR și al repoziționărilor din dreapta eșichierului politic.

Retragerea lui Gheorghe și sprijinul său pentru Ciprian Ciucu vin în contextul în care fragmentarea dreptei risca să favorizeze candidații susținuți de principalele partide parlamentare. Chiar dacă va confirma retragerea, numele lui Vlad Gheorghe va rămâne pe buletinul de vot pentru alegerile de duminică.

Amintim că această situație nu este singulară în campania electorală pentru Primăria Capitalei. Un alt candidat, Makaveli, s-a retras de asemenea, anunțând că îl susține pe candidatul independent Anca Alexandrescu, sprijinită de AUR.