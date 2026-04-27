Călin Georgescu, propus pentru funcția de premier. Un nou element politic schimbă echilibrul din Parlament în contextul moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Formațiunea PACE a anunțat că va susține demersul de demitere a Executivului și condiționează sprijinul său de desemnarea lui Călin Georgescu ca posibil premier al unui viitor guvern.

În actuala configurație parlamentară, PSD și AUR se apropie de un total de aproximativ 219 voturi, însă pentru adoptarea moțiunii mai sunt necesare încă 14 voturi. Intrarea PACE în ecuație ar aduce, potrivit calculelor politice, un aport semnificativ, reducând distanța până la pragul necesar.

Reprezentanții PACE au confirmat că parlamentarii formațiunii vor vota în favoarea moțiunii, argumentând necesitatea unei „resetări politice” și invocând nemulțumiri sociale și economice, în special legate de nivelul de trai și accesul la servicii de bază.

„În primul rând vreau să vă readuc aminte că la nivelul Parlamentului există o colaborare politică foarte serioasă între PACE și AUR pe segmentul național, creștin și conservator. De fiecare dată am acționat la unison, vreau să le mulțumesc colegilor de la AUR că ne-au invitat să contribuim la textul moțiunii și cred că partea cu progresismul UE din România este o componentă importantă care trebuie preluată în textul acestei moțiuni. Pentru că în acest moment nu avem un guvern PNL, fost PSD, USR, UDMR și minorități, și am avut numai un guvern ultraprogresist de sorginte neobolșevică, cu comandă de la Bruxelles și de la entități asociative externe, care și-au pus soldații bine instruiți în posturi-cheie pentru a executa la timp și întocmai ce vine de la ei", spune Ninel Peia.

Formațiunea a transmis că sprijinul pentru schimbarea Guvernului este condiționat politic. Concret, PACE îl propune pe Călin Georgescu drept variantă de prim-ministru într-un eventual nou Executiv.

Această poziționare a fost susținută public de reprezentanți ai formațiunii, care au afirmat că Georgescu reprezintă o opțiune de conducere politică în eventualitatea formării unei noi majorități parlamentare.

În paralel, surse politice indică existența unor tensiuni interne în PSD, unde o parte dintre parlamentari nu ar fi fost pe deplin informați despre colaborarea directă cu AUR pentru redactarea și susținerea moțiunii de cenzură.

Decizia de alianță punctuală ar fi fost luată într-un cadru restrâns de conducere, ceea ce a generat surprindere în rândul unor aleși social-democrați, având în vedere pozițiile anterioare ale partidului privind colaborarea cu AUR.

Atât PSD, cât și AUR au avut în trecut poziții publice divergente sau critice unul față de celălalt, ceea ce face actuala cooperare pentru moțiunea de cenzură cu atât mai notabilă. În același timp, lideri ai AUR susțin că există disponibilitate pentru asumarea guvernării, în funcție de evoluția negocierilor politice.

Situația este complicată și de o decizie a Curții Constituționale din 2020, potrivit căreia un premier demis prin moțiune de cenzură nu poate fi reconfirmat imediat pentru aceeași funcție în același context instituțional, ceea ce ar putea influența scenariile post-moțiune.

„Vom vota această moțiune, pentru că România are nevoie de o resetare totală și românii au nevoie să nu se mai gândească dacă au bani pentru a pune o pâine pe masă copiilor seara, să nu se mai gândească bătrânii noștri dacă pot să-și permită să-și cumpere medicamentele de care au nevoie. Grupul PACE are în primul rând multe proiecte de legi care sunt foarte bune pentru neam și pentru țară și cred că susținerea acestor proiecte de legi de către o nouă guvernare, indiferent care va fi, va face bine nu numai Grupului PACE, ci și românilor și neamului românesc. Să știți că toți suntem și liberali, și sociali, dar în același timp și monarhiști. Nu trebuie să excludem pe absolut nimeni. După cum știți, am fost și deputat. Cei care sunt mai în vârstă mă cunosc. Care a fost prima mea declarație în Parlamentul României? Că trebuie să revenim la instituția monarhică. Nu m-am gândit niciodată la asta, nici colegii mei. Știți cum este o vorbă: pas cu pas. Și mâine e o zi și să sperăm că acea zi nu va fi ziua trădătorilor de neam și țară, ci va fi ziua în care românii cu toții vor vedea că acel far de la marea României, care salva navele aflate în bătaia furtunii, se va reaprinde și oamenii vor vedea că există o speranță. Instituțiile statului s-au unit împotriva unui singur om. Da, Călin Georgescu este o variantă de premier și aș vota-o eu, Ninel Peia, ca senator al României și chestor al Senatului, cu două mâini”, spune acesta.

Dacă toate voturile estimate se concretizează, moțiunea de cenzură ar putea duce la demiterea Guvernului Bolojan și la deschiderea negocierilor pentru formarea unui nou Executiv, într-un context politic extrem de fragmentat și imprevizibil.

În acest moment, rămâne incert dacă opoziția reunită va reuși să atragă voturile necesare pentru schimbarea Guvernului sau dacă negocierile politice vor reconfigura din nou majoritățile din Parlament.